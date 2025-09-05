La Región de Murcia lidera el crecimiento del gasto de turistas extranjeros Registró un incremento de 15 puntos en el segundo cuatrimestre, según el último análisis de BBVA

La Región de Murcia encabezó el incremento del gasto de visitantes extranjeros, según el informe de flujos turísticos hecho público ayer por BBVA relativo al segundo cuatrimestre del año. Así, la Región registró un incremento de 15 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, liderando el aumento del gasto de los extranjeros, junto a Madrid, Asturias y La Rioja.

En general, el gasto turístico total creció en casi todas las provincias en el segundo cuatrimestre y así algunos destinos tradicionales de playa, entre ellos la Región de Murcia, mostraron el mayor dinamismo.

Sin embargo, a nivel general, el análisis de BBVA refleja que el crecimiento del gasto turístico se ralentiza en un contexto de precios al alza. Así, el incremento del gasto turístico total con tarjeta realizado por españoles y extranjeros se desaceleró durante el segundo cuatrimestre y se situó en el 5,7% (4,5 puntos menos que en el periodo anterior). Madrid, Canarias, el Levante (Murcia y Comunidad Valenciana) y Cantabria mostraron el mayor avance. El turismo foráneo fue el responsable de la fuerte ralentización del gasto total. En particular, el avance del gasto extranjero se moderó en 8,7 puntos con respecto al periodo anterior hasta el 8,1%, continuando la senda de menor crecimiento empezada a mediados del año pasado. Por regiones, Canarias, Madrid y Cataluña estuvieron detrás de la desaceleración observada en el cuatrimestre.

A nivel nacional, el aumento se ralentiza en un contexto de precios al alza y debido también a los incendios de agosto

Por otro lado, el gasto realizado por españoles fuera de su provincia habitual de residencia aumentó un 2,9% (3,4% en el cuatrimestre anterior). Cantabria, País Vasco y Castilla-La Mancha lideraron el crecimiento del gasto nacional. Los incendios de mediados de agosto y los corte de las líneas ferroviarias como consecuencia de los fuegos afectaron el gasto realizado en las provincias mayormente golpeadas. El gasto no presencial en viajes y alojamiento, según las reservas turísticas, refleja un comportamiento positivo en los últimos meses, lo que podría trasladarse a un mayor crecimiento del gasto turístico hacia delante. Sin embargo, los precios en transporte han vuelto a crecer, mientras que en otros sectores relacionados con el turismo muestran cierta moderación.