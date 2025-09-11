La Región de Murcia, última comunidad junto a Extremadura en convocar el Moves 2025

La Región de Murcia vuelve a situarse en el vagón de cola del despliegue de las ayudas a la movilidad sostenible del plan Moves. Tras ... cuatro años marcados por los retrasos en la tramitación de las subvenciones financiadas con fondos europeos, la Comunidad vuelve a ir tarde para sacar la nueva convocatoria del Plan Moves 2025 y ya es, junto a Extremadura, la única que no lo ha hecho.

La Asociación Acmeis, que agrupa a centenares de usuarios afectados por los retrasos en estas ayudas, denuncia el grave perjuicio para ciudadanos y empresas interesadas en acceder a las ayudas para la movilidad sostenible» que supone que la Consejería todavía no haya abierto el plazo para presentar solicitudes, y subraya el agravio comparativo con el resto de regiones, donde las convocatorias ya están activas.

Para David García, presidente de Acmeis, esta demora «frena la transición hacia una movilidad más limpia y eficiente, y genera incertidumbre y desventaja frente a otras regiones».

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que es la responsable de la tramitación, aseguran que los técnicos de la Dirección general de Industria «están volcados» en estos momentos «en poner a punto la convocatoria, que ya está ultimada y se publicará este mes de septiembre». Las mismas fuentes subrayan que casi todas las comunidades que cuentan con convocatoria abierta «la han publicado hace unos pocos días y nosotros lo vamos a hacer de forma inminente». Navarra, por ejemplo, publicó la suya el 29 de agosto, y Castilla-La Mancha el 27 del mismo mes.

A la hora de explicar el retraso, la Comunidad vuelve a culpar de la situación con estas ayudas, como ha hecho con las anteriores ediciones del Moves, al Gobierno central. El consejero Juan María Vazquez afirmó que la convocatoria «se ha retrasado desde enero a septiembre por el famoso decreto Omnibus, que no recibió los apoyos necesarios en el Congreso, lo que ha provocado que no se pudiera ampliar el Moves III». Esta situación, según explicó, ha conllevado «una burocracia a todas las comunidades autónomas que nos ha obligado a una nueva convocatoria, y el Gobierno central ha tenido que sacar un nuevo Real Decreto y establecer unos fondos que ya no son 'Next Generation', sino que son fondos propios». En cualquier caso, señaló, la convocatoria se publicará «en los próximos días». Vázquez quiso recordar, además, que las solicitudes tendrán retroactividad desde el 1 de enero de 2025, «por lo que todos los vehículos comprados este año se podrán beneficiar de las ayudas».

Para Acmeis, el retraso constituye un agravio más tras «el desastroso precedente del Moves III, en el que la mayoría de los solicitantes en Murcia aún no han cobrado las ayudas prometidas». «Los pocos beneficiarios que sí han recibido el dinero han tenido que esperar en muchos casos más de cuatro años, lo que evidencia la falta de agilidad en la gestión regional de estos fondos», apuntaron desde la asociación.

Cabe recordar que la Comunidad ha ejecutado hasta ahora el 81% de las ayudas del Moves III, aunque no ha hecho públicas las cifras de cuántas de estas ha abonado ya.