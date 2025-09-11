La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un punto de recarga para un coche eléctrico.

La Región de Murcia, última comunidad junto a Extremadura en convocar el Moves 2025

La Asociación Acmeis denuncia el «grave perjuicio para los ciudadanos» y Medio Ambiente asegura que la solución llegará en cuestión de días

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:05

La Región de Murcia vuelve a situarse en el vagón de cola del despliegue de las ayudas a la movilidad sostenible del plan Moves. Tras ... cuatro años marcados por los retrasos en la tramitación de las subvenciones financiadas con fondos europeos, la Comunidad vuelve a ir tarde para sacar la nueva convocatoria del Plan Moves 2025 y ya es, junto a Extremadura, la única que no lo ha hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  5. 5 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  6. 6 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  7. 7

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  8. 8

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  9. 9 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  10. 10

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Región de Murcia, última comunidad junto a Extremadura en convocar el Moves 2025

La Región de Murcia, última comunidad junto a Extremadura en convocar el Moves 2025