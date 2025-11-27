La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer revisa los anuncios de viviendas en una inmobiliaria. Andrés Molina / AGM

La Región de Murcia fue la segunda comunidad en la que más hipotecas se firmaron en septiembre con respecto a 2024

También se encuentra entre las autonomías en las que mayor cantidad de dinero se prestó ese mes para tal fin

E.P.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

La Región de Murcia fue la segunda comunidad en la que más hipotecas se constituyeron en septiembre, así como la segunda en la que más dinero se prestó para tal fin. En concreto, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha crecido un 30,5% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.500 operaciones y encadena trece meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 42,5%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 161,27 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 53,98% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 33,1%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.892 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 217,95 millones de euros. De ellas, 58 fueron sobre fincas rústicas y 1.834 sobre urbanas.

De las 1.834 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Murcia, 1.500 fueron sobre viviendas; 17 en solares y 317 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 22 y en 261 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 447 hipotecas con cambios en sus condiciones, 164 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.511 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.127 correspondieron a viviendas, 71 a fincas rústicas, 305 a urbanas y 8 sobre solares.

Datos por comunidades

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas aumentó en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla - La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  3. 3 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  6. 6 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  7. 7 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  8. 8 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  9. 9 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  10. 10

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Región de Murcia fue la segunda comunidad en la que más hipotecas se firmaron en septiembre con respecto a 2024

La Región de Murcia fue la segunda comunidad en la que más hipotecas se firmaron en septiembre con respecto a 2024