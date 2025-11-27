La Región de Murcia fue la segunda comunidad en la que más hipotecas se firmaron en septiembre con respecto a 2024 También se encuentra entre las autonomías en las que mayor cantidad de dinero se prestó ese mes para tal fin

La Región de Murcia fue la segunda comunidad en la que más hipotecas se constituyeron en septiembre, así como la segunda en la que más dinero se prestó para tal fin. En concreto, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha crecido un 30,5% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.500 operaciones y encadena trece meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 42,5%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 161,27 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 53,98% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 33,1%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.892 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 217,95 millones de euros. De ellas, 58 fueron sobre fincas rústicas y 1.834 sobre urbanas.

De las 1.834 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Murcia, 1.500 fueron sobre viviendas; 17 en solares y 317 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 22 y en 261 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 447 hipotecas con cambios en sus condiciones, 164 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.511 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.127 correspondieron a viviendas, 71 a fincas rústicas, 305 a urbanas y 8 sobre solares.

Datos por comunidades

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas aumentó en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla - La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.