La Región de Murcia registra el tercer agosto más cálido de los últimos 65 años

La Región de Murcia ha registrado este año el tercer mes de agosto más cálido de, al menos, los últimos 65 años, según indica ... el balance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hecho público este jueves, que señala que la temperatura media alcanzó los 27,3 grados. La cifra supera en 1,6 grados la temperatura normal para estas fechas, según los registros del periodo de referencia, que abarca de 1991 a 2020. Esto sitúa al mes de agosto de este año solo por detrás del de 2012 y el de 2023, en los que la temperatura media fue de 27,6 ºC y 27,4 ºC respectivamente.

Agosto sigue con estos registros la misma tónica que en los últimos siete años, que han sido cálidos o muy cálidos, destaca la agencia estatal.

Dentro del mes, el día con la temperatura media más alta fue el 18, que ostenta la marca más alta de todo el año hasta la fecha.

La anomalía fue todavía más abultada en las temperaturas máximas, que se situaron 2,1 ºC por encima de la media. Meteorología señala que, en general, la evolución de las temperaturas tuvo un predominio de valores por encima lo normal sobre todo entre el 15 y el 18. Aquí destaca especialmente lo sucedido los días 17 y 18, cuando la anomalía de las máximas superó los 8 ºC de diferencia respecto a lo esperable. Y también las mínimas se mantuvieron por encima de la media, con un periodo muy cálido del 16 al 19.

Rompiendo récords

El calor rompió las efemérides de temperatura media mensual en cinco de los observatorios de la Región:el de la base aérea de Alcantarilla, que procedía de 1942, con una nueva marca de 37,1 ºC; el de Cieza, de 1997, también con 37,1 ºC; el de Murcia (1984), con una décima más hasta los 36,9 ºC; el de Torre Pacheco (2005), con 34,1ºC; y el de Caravaca de la Cruz (2005), con 32,9.

La máxima más alta, en promedio, se registró el día 18, con 45,1 ºC en el observatorio de Murcia; mientras que San Javier alcanzó su registro más alto de la serie histórica, que databa del año 1961.

Al caer el sol, el termómetro tampoco dio tregua. Los observatorios de San Javier y Alcantarilla registraron 27 noches tropicales, mientras que el de Murcia hizo pleno con 31. De esas, cuatro fueron tórridas en San Javier y Murcia y una en Alcantarilla.

No ayudó a refrescar el ambiente la falta de lluvias. Durante el mes, la precipitación media en la Región fue de 3,2 litros por metro cuadrado, que supone el 25% de lo normal, y un carácter pluviométrico muy seco. Solo hubo siete días con alguna precipitación dentro del territorio regional, por una docena de días de tormenta. El total de descargas eléctricas fue 518 rayos, de los que 174 cayeron el 12 de agosto. Entre los años 2000 y 2024 la media de caída de rayos es de 1.064.

Como fenómeno destacado dentro del mes, la Aemet señala la aparición de un reventón seco en Yecla el día 18. Fue a las 14.10 horas y provocó una bajada de la temperatura de seis grados. Este episodio estuvo provocado por la transición de una dana desde el noroeste peninsular hacia el golfo de León que se dio entre los días 18 y 22.

Año hidrológico

Pese a la falta de lluvia en agosto, el año hidrológico está teniendo, según señala la Aemet, un carácter muy húmedo. Así lo arrojan los datos de la medición parcial del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto, que arroja 362,2 litros por metro cuadrado, un registro que marcha un 132% por encima del valor normal para este periodo, el séptimo más húmedo del siglo XXI. Incluso si no lloviera más en lo que queda de año, 2025 terminaría catalogado como 'húmedo'. Sobre todo por la aportación de los meses de marzo y julio, que fueron extremadamente lluviosos.

Del mismo modo, el año agrícola (del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025) ha superado un 123% la precipitación media, con un acumulado de 386,6 litros.