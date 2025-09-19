La Región de Murcia recibe 7,1 millones para productores de frutos de cáscara afectados por la sequía La nueva resolución contempla el pago a 25 titulares de explotaciones, por un importe de 81.610 euros

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayudas extraordinarias por la sequía para los productores de frutos de cáscara, con la que eleva ya a 19,2 millones de euros el pago de esta línea de apoyo, el 96 % del presupuesto total asignado, a un total de 16.423 productores. En la Región de Murcia, han sido un total de 7.131.249 de euros de ayuda que se han concedido, hasta la fecha, a 4.386 explotaciones de frutos de cáscara. Del total de las ayudas, la comunidad ha sido la que más ha recibido, incluso duplicando el número de titulares de explotaciones de otras comunidades.

La nueva resolución contempla el pago a 34 titulares de explotaciones, por un importe de 114.043 euros, de las cuales 25 son de la Región con un importe de ayuda de 81.610 euros. Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas excepcionales impulsada por el Gobierno para apoyar al sector agrario y los fondos provienen de la reserva agrícola de la Unión Europea (UE). La ayuda está destinada a productores de frutos de cáscara de secano en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como a productores de avellano en regadío en Tarragona, que han padecido la falta de agua el pasado año.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones agrícolas que recibieron ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío. Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden ayudas inferiores a 200 euros.