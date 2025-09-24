La Región de Murcia será por primera vez sede nacional del Día de la Acuicultura El acto institucional tendrá lugar el 27 de noviembre en Cartagena

La Región de Murcia se convertirá en el epicentro nacional de la acuicultura en 2025 al ser seleccionada como sede del Día de la Acuicultura, que se celebrará entre el 24 y el 30 de noviembre, con el acto institucional programado para el 27 de noviembre en Cartagena. El Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN) liderará esta celebración , con el respaldo de una amplia red de instituciones y empresas del sector, incluyendo a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), así como ThinkInAzul, estrategia nacional clave para la innovación en la acuicultura sostenible, la Asociación FARM de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia o el Grupo Ricardo Fuentes.

La iniciativa se ha presentado este miércoles en el marco del congreso europeo de acuicultura Aquaculture Europe 2025, en el que CTN dirige la sesión 'Precision Aquaculture 4.0' sobre innovaciones tecnológicas para el sector acuícola y busca posicionar a la Región de Murcia como referente de la economía azul, la sostenibilidad y la innovación tecnológica en la acuicultura, coincidiendo con iniciativas de promoción de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar).

El acto de presentación ha estado encabezado por la directora del Centro Tecnológico Naval y del Mar de CTN, Noelia Ortega; el director general de la Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juan Pedro Vera Martínez; el coordinador científico de la estrategia ThinkInAzul e investigador científico en la Infraestructura para el cultivo del atún rojo ICTS-ICAR del Instituto Español de Oceanografía IEO, Fernando de la Gándara; y la presidenta de la Sociedad Española de Acuicultura SEA, Cristina Tomás Almenar.

La acuicultura genera 300 empleos directos en la Región

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, destacó la importancia de que la Región de Murcia se convierta este 2025 en capital nacional de la acuicultura. Vera indicó que esta actividad tiene un peso muy importante dentro de las actividades pesqueras detallando que genera más de 300 empleos directos llegando a más de 1.300 indirectos. «La Región de Murcia es la comunidad autónoma de España con mayor producción por kilómetro de costa siendo la primera región de España en producción de atún rojo y de lubina», afirmó, recordando que la Región de Murcia es una de las pocas comunidades que cuenta con una estrategia marítima aprobada. «Una estrategia con la que la Región quiere mirar al mar y a las oportunidades que este ofrece potenciando la economía azul», añadió.

El Día de la Acuicultura 2025 se enmarca en una serie de actividades programadas en toda la Región de Murcia que incluyen exposiciones, talleres, charlas y eventos de divulgación sobre el papel estratégico de la acuicultura. Además, se publicará una revista especial y un sitio web sobre la acuicultura en la Región, que difundirá a nivel nacional los avances y logros del sector. Esta celebración no solo busca visibilizar la acuicultura, sino también sensibilizar a la población sobre su importancia y sus retos futuros.

El programa de la celebración institucional se hará público en las próximas semanas, así como el resto de las actividades que se llevarán a cabo en la Región de Murcia por la efeméride.