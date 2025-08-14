Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo La ola de calor no muestra signos de amainar en los próximos días

LA VERDAD Jueves, 14 de agosto 2025, 10:06 | Actualizado 10:13h.

La ola de calor, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podría alargarse hasta el lunes 18 de agosto, no muestra signos de amainar en los próximos días en la Región de Murcia. El organismo mantiene su aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por altas temperaturas para las tardes de este jueves y el viernes en los municipios de la Vega del Segura. Concretamente, se prevén temperaturas máximas de hasta 39 grados entre las 13 y las 21 horas de ambas jornadas.

El aviso amarillo por calor en parte de la Región convivirá con otro del mismo nivel, aunque en este caso por tormentas y lluvias, en el Noroeste de 18 a 21 horas.

El sofoco empeorará de cara al fin de semana. Para este sábado el aviso será de nivel naranja en la Vega del Segura, donde se podrán alcanzar los 41 grados de máximas. Además, el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13 y las 21 horas se extenderá al Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Ampliar Mapa de temperaturas previstas para este domingo. Aemet

El calor alcanzará cotas dramáticas el domingo, cuando se prevé una máxima de 45ºC en Murcia. En Lorca se podría llegar a los 43ºC, mientras que en otros puntos, como Caravaca o Yecla se alcanzarían los 40ºC. En el litoral se espera que la temperatura sea más suave, con una máxima de 35ºC en Cartagena.

En cuanto a las temperaturas mínimas, desde este jueves y hasta el domingo se prevén noches con el mercurio por encima de los 20ºC en toda la Región de Murcia, por lo que será complicado conciliar el sueño sin la ayuda de aparatos de aire acondicionado o un ventilador.

En principio, la ola de calor empezará a amainar progresivamente a partir del lunes, cuando la Aemet espera que las máximas bajen a 41ºC en los puntos más afectados por el calor, como Murcia o Cieza, con otro leve descenso previsto para el miércoles.

Ante las temperaturas extremas que se esperan para estos días, el Centro de Coordinación de Emergencias aconseja a la población beber agua con frecuencia, evitar esfuerzos en las horas de más calor y vigilar a las personas vulnerables, como niños, mayores, enfermos y embarazadas.