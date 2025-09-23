La Región de Murcia llevará a la feria Fruit Attraction los productos de 123 empresas La comunidad murciana será la tercerá con mayor representación en el evento, solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana

LA VERDAD Martes, 23 de septiembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

La próxima edición de la feria internacional del sector de las frutas y las hortalizas, Fruit Attraction, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Madrid, será un escaparate para que los productos de la Región de Murcia muestren al mundo su calidad con una programación en la que destacan actividades como 'showcooking', presentaciones y el impulso de nuevas variedades.

Así lo puso de manifiesto este martes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la presentación de la participación regional en esta cita en la que productores y exportadores «llegan a Madrid con el claro objetivo de continuar incrementando sus ventas, tal y como venimos haciendo en los últimos años», explicó la consejera.

Este año el estand institucional de la Comunidad dispondrá de 64 metros cuadrados y estará situado en el centro del espacio de la Región de Murcia, y contará con un jardín vertical «más grande que nunca, dado el tremendo impacto que las anteriores ediciones tuvo en los profesionales y visitantes a la feria», anunció Rubira.

Además, tendrá un espacio para la celebración de presentaciones y reuniones, así como cocina donde se realizarán diversos 'showcooking' con el tomate como gran protagonista, así como la uva de mesa protagonizará las jornadas 'Grape Attraction VIII', que contarán con expertos del sector.

La consejera informó también de la presencia del presidente regional, Fernando López Miras, «quien encabezará la delegación en Madrid para defender el potencial y la contribución del campo a nuestra sociedad», así como para «respaldar los encuentros comerciales y la apertura de nuevos mercados».

La Región de Murcia contará este año con la presencia de 123 empresas, «lo que nos sitúa como la provincia con mayor potencial en la feria y la tercera comunidad con mayor representación, solo por detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana». Entre las participantes estarán las firmas asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa, así como la industria auxiliar y otras no asociadas. Rubira destacó también la presencia del Imida, que contará por primera vez con un estand propio «en el que dar voz al trabajo de nuestros investigadores que dan lugar a una agricultura más eficiente, sostenible y que produce alimentos de excelente calidad», explicó Rubira.

Balance de la pasada edición

La edición de Fruit Attraction de 2024, celebrada del 8 al 10 de octubre del pasado año, logró un récord histórico con la asistencia de 117.370 profesionales de 145 países, un 13% más que el año anterior. Con 2.201 expositores de 59 países y una ocupación de 70.254 metros cuadrados, la feria se reafirmó como herramienta clave para el comercio global.

La cifra de visitantes internacionales creció un 24% y representó el 49% del total. Los asistentes más numerosos provinieron de Europa, con Italia, Francia, Países Bajos y Alemania a la cabeza, así como de países como Perú, Marruecos y Sudáfrica.