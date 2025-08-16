La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miembros de la UME esperan a que el fuego salga del bosque para intentar pararlo, en Ourense EFE

España cumple una semana de la grave ola incendios con especial atención a Orense

Ayer se consiguió controlar los dos fuegos que devoraban Zamora y León, pero otros no dan tregua

J.Arias

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:44

España afronta este sábado su séptima jornada de unos incendios que ya han matado a tres personas, provocado quemaduras a otras diez y arrasando más ... de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo de norte a sur de la península.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

