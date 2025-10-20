La Región de Murcia cerró 2024 con una deuda de 8.000 euros por cada habitante

EP Murcia Lunes, 20 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Más de 8.000 euros por habitante. Es la cifra con la que terminó 2024 la Región de Murcia en cuanto a deuda, según se desprende del Informe de las Comunidades Autónomas, una investigación anual sobre el estado de las regiones elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona. Sin embargo, no es la que más pasivo acumula de las 17 autonomías, ya que la Comunidad Valenciana y Cataluña terminaron el año con las cifras más altas de deuda pública per cápita en España, con casi 12.000 euros por cada uno de sus habitantes.

A la Región de Murcia le siguen, en orden, Castilla-La Mancha, Aragón e Islas Baleares, con valores situados entre los 6.000 y los 8.000 euros. Por debajo, figuran Castilla y León, con casi 6.000 euros, y Cantabria, la Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, el País Vasco, Andalucía y Galicia, con entre 4.000 y 5.000 euros de deuda per cápita. Las que mantienen un nivel más bajo son Canarias, con 3.000, seguida de Navarra y Asturias, con 4.000 euros cada una.

Atendiendo a la deuda pública bruta total por comunidades y tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB), la Comunidad Valenciana es la región con el mayor nivel de deuda, con un 40,7%. Por detrás se encuentra la Región de Murcia, con un 31,5%, Cataluña, con un 29,7% y Castilla-La Mancha, que llega al 29%.

El informe también se detiene en el porcentaje de deuda de las autonomías con el Estado, un indicador que encabeza Cantabria, con un 93,3%, y la Región de Murcia, con un 93,1 %, mientras que en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha la cifra alcanza el 88,1 %. Por detrás, les suceden Cataluña, con un 87,5%; Extremadura, con un 78,9%; Aragón, con un 74,4%, y Baleares, con un 71,2%. Por contra, las regiones con un menor grado de dependencia son Asturias, Canarias, Castilla y León y Galicia.