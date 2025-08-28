La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

P. Sánchez / AGM

La Región de Murcia abre sus playas con ocho banderas amarillas y dos rojas

El resto de arenales permiten el baño con seguridad

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:05

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este jueves con dos banderas rojas y ocho amarillas. El resto cuentan con bandera verde.

En concreto, los arenales de El Lastre y La Bahía I, en La Unión, tienen la bandera roja que prohíbe el baño.

Además, las playas con bandera amarilla que pide precaución son Calabardina, Las Delicias II y Matalentisco, en Águilas; y Calblanque, Cala del Barco, La Azohía (en las zonas de El Cuartel y Chapineta) y San Ginés.

