La Región abre este sábado todas sus playas con bandera verde excepto una Un arenal de Águilas cuenta hoy con la enseña amarilla

Bandera verde en la playa de La Gola, en La Manga.

LA VERDAD Sábado, 23 de agosto 2025, 12:39

Los puestos de vigilancia del Plan Copla, abren esta mañana, 23 de agosto, izando una sola bandera amarilla en la playa de Matalentisco (Águilas). El resto de playas izan bandera verde.

Recuerda que el color de la bandera que ondea en el puesto de vigilancia puede cambiar en cualquier momento. Antes de entrar a bañarte, fíjate en la bandera, y si tienes dudas, pregunta a los socorristas del puesto de vigilancia.