La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Marín. CRL

Los regantes de Lorca temen un escenario «inviable» en 2027

EP

Cartagena

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

El presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, advirtió este lunes en la Asamblea de que el escenario previsto para diciembre de 2027 será «inviable, insolidario e injusto» para el regadío del Guadalentín, al coincidir los recortes del Trasvase Tajo-Segura, la reducción de extracciones de aguas subterráneas y la ausencia de la tubería que debía conectar con la desaladora de Torrevieja para aportar caudales alternativos.

Marín compareció ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura para explicar la realidad de la Comunidad de Regantes de Lorca, un regadío «centenario» que gestiona casi 27.000 hectáreas y representa a unos 17.000 comuneros. Ha subrayado la «gran responsabilidad» de presidir una entidad que «sigue cultivando y dando alimentos, trabajo y economía» a una amplia zona del valle del Guadalentín.

Recordó que el regadío lorquino no nació con el Trasvase, sino que procede de antiguas infraestructuras de origen árabe, basadas en riegos por inundación, que comenzaron a transformarse durante el siglo XX con proyectos de modernización, nuevos cultivos y un fuerte proceso de tecnificación. Esa evolución permitió dejar atrás una agricultura de bajo valor añadido, centrada en cereales y algodón, y avanzar hacia producciones como alcachofa, brócoli, parras y cítricos.

Además, explicó que el modelo actual de Lorca se sostiene sobre un «mix de agua» formado por recursos superficiales, aguas subterráneas, caudales del Trasvase, agua regenerada y la desaladora de Águilas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8

    La sentencia del Supremo en contra del Real Murcia resucita el fantasma de De la Vega
  9. 9 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  10. 10 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los regantes de Lorca temen un escenario «inviable» en 2027

Los regantes de Lorca temen un escenario «inviable» en 2027