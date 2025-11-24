Los regantes de Lorca temen un escenario «inviable» en 2027

EP Cartagena Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

El presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, advirtió este lunes en la Asamblea de que el escenario previsto para diciembre de 2027 será «inviable, insolidario e injusto» para el regadío del Guadalentín, al coincidir los recortes del Trasvase Tajo-Segura, la reducción de extracciones de aguas subterráneas y la ausencia de la tubería que debía conectar con la desaladora de Torrevieja para aportar caudales alternativos.

Marín compareció ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura para explicar la realidad de la Comunidad de Regantes de Lorca, un regadío «centenario» que gestiona casi 27.000 hectáreas y representa a unos 17.000 comuneros. Ha subrayado la «gran responsabilidad» de presidir una entidad que «sigue cultivando y dando alimentos, trabajo y economía» a una amplia zona del valle del Guadalentín.

Recordó que el regadío lorquino no nació con el Trasvase, sino que procede de antiguas infraestructuras de origen árabe, basadas en riegos por inundación, que comenzaron a transformarse durante el siglo XX con proyectos de modernización, nuevos cultivos y un fuerte proceso de tecnificación. Esa evolución permitió dejar atrás una agricultura de bajo valor añadido, centrada en cereales y algodón, y avanzar hacia producciones como alcachofa, brócoli, parras y cítricos.

Además, explicó que el modelo actual de Lorca se sostiene sobre un «mix de agua» formado por recursos superficiales, aguas subterráneas, caudales del Trasvase, agua regenerada y la desaladora de Águilas.