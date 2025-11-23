Juan Marín: «El gran reto es producir más con menos»

Lydia Martín LORCA Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

Con el miedo por los recortes conviviendo con la gratitud por las lluvias que ha hecho que el año tenga un balance positivo, Juan Marín analiza los siguientes retos de la Comunidad de Regantes de Lorca, una entidad que sigue abanderando una mejora constante para que sus agricultores puedan seguir realizando su labor en el territorio.

–¿Qué balance hace la Comunidad de Regantes de Lorca del último año hidrológico?

–Ha sido un año excepcional debido a las lluvias abundantes que tuvimos en primavera, haciendo que la situación sea muy buena gracias a las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura junto con el agua desalada. Hacía años que no habíamos finalizado el año hidrológico a fecha 31 septiembre con unas existencias positivas.

–¿Qué inversiones se han desarrollado en el último año en la CR Lorca y qué proyectos existen a corto plazo?

–Se acaba de finalizar un proyecto cofinanciado por una subvención de la Consejería de Agricultura a través de Fondos Europeos, que ha consistido en la instalación flotante de una planta fotovoltaica de 550 kW en la balsa de la Torrecilla. Así mismo se ha adjudicado la obra de construcción de la balsa de la Galera en el regadío consolidado que se va a comenzar de manera inminente, y que permitirá un almacenamiento de 100.000 m3 adicionales. También en este último año se ha finalizado la cubrición de la balsa de la Jeresa dentro de un proyecto Life europeo por el que ya se ha constatado un ahorro cuantioso de agua al frenar la evaporación. También nos encontramos ultimando el primer Perte para la digitalización de las comunidades de regantes y estamos a punto de comenzar el segundo Perte, en el que se van a continuar sustituyendo contadores obsoletos, instalando sistemas de teledetección y sondas de humedad, y una planta fotovoltaica y unas turbinas para la generación de energía. Y por supuesto continuamos renovando tuberías antiguas que ya han agotado su vida útil, y nuevas conducciones para hacer llegar el agua a todos aquellos que se encuentran dentro de nuestra zona regable.

«Nos enfrentamos a los posibles recortes a partir de 2027 y la incertidumbre para el año 2028 nos preocupa a todos»

–¿A qué desafíos se enfrentan los regantes de la zona?

–Como todos los regantes de la cuenca de la Región de Murcia nos enfrentamos a los posibles recortes a partir de 2027 y la incertidumbre para el año 2028 nos preocupa a todos. Es un yugo para los regantes el no saber nunca el agua de que va a poder disponer. Mientras tanto, tenemos que seguir buscando alternativas y posibles soluciones. Hablamos de moratorias y prórrogas mientras llegan otros recursos para que podamos afrontar a partir de 2028 los recortes del Trasvase y los recortes de las aguas subterráneas con cierta tranquilidad.

«Las demandas son las prórrogas de agua subterránea, el no recorte del Trasvase y ampliaciones para nuevas desaladoras»

–¿Cuáles son las principales demandas que han trasladado a las distintas administraciones?

–Las demandas que hemos trasladado a las administraciones son las prórrogas de aguas subterráneas, el no recorte del Trasvase y ampliaciones para nuevas desaladoras, demandas fundamentales para que podamos continuar teniendo opciones.

Es un tema que compete al organismo de Cuenca Confederación y hay que seguir realizando infraestructuras como las famosas presas de Torrecilla, presas de Nogalte para que las pocas veces que llueva podamos evitar daños y recuperar agua. Y consolidar la regulación a través de embalses.

–¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años en el aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos?

–Estamos avanzando gracias a la totalidad del riego por goteo, las sondas de humedad, o las sondas para controlar la fertirrigación. En definitiva: el gran reto es producir más con menos.

