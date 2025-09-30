Un recurso de Vox suspende la tramitación de las leyes de simplificación y de VTC en la Asamblea Regional

La Asamblea Regional suspendió este martes la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley de simplificación administrativa y de regulación de los vehículos de transporte ... por carretera (VTC) en la Región de Murcia, dos iniciativas del anterior curso político que se encontraban pendientes y que se encontraban en el periodo de debate de enmiendas.

El motivo, un recurso presentado por el Grupo Parlamentario Vox contra la inadmisión a trámite de varias de las enmiendas registradas para modificar parcialmente ambos textos, que proceden de decretos del Consejo de Gobierno.

«En virtud del artículo 35 del Reglamento de la Cámara, la tramitación de los proyectos de ley queda suspendida hasta que se resuelvan definitivamente los recursos de reconsideración de los acuerdos de la Mesa de inadmisión a trámite de las enmiendas parciales formuladas por los grupos parlamentarios», señalaron este martes fuentes de la Asamblea.

En cuanto a la ley de simplificación, los agrupos parlamentarios habían presentado más de un centenar de enmiendas al decreto del Gobierno regional. Vox, por considerar que la norma se quedaba corta y pretendía eliminar más trabas burocráticas. Los socialistas, en cambio, planteaban establecer más garantías de control administrativo, mientras que Podemos exigía reforzar la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural.

La tramitación se encontraba ahora en el debate de enmiendas en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, con el fin de elaborar un dictamen y someterlo a la consideración del Pleno de la Cámara el próximo miércoles 8 de octubre. Con el recurso de Vox, se paraliza el proceso hasta el momento.