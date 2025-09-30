La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la que se están debatiendo estas medidas. A.R.

Un recurso de Vox suspende la tramitación de las leyes de simplificación y de VTC en la Asamblea Regional

El partido de Antelo protesta por la inadmisión de algunas de sus enmiendas y el proceso se detiene hasta que resuelva la Mesa

David Gómez

David Gómez

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:05

La Asamblea Regional suspendió este martes la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley de simplificación administrativa y de regulación de los vehículos de transporte ... por carretera (VTC) en la Región de Murcia, dos iniciativas del anterior curso político que se encontraban pendientes y que se encontraban en el periodo de debate de enmiendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  6. 6 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  9. 9

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima
  10. 10 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un recurso de Vox suspende la tramitación de las leyes de simplificación y de VTC en la Asamblea Regional

Un recurso de Vox suspende la tramitación de las leyes de simplificación y de VTC en la Asamblea Regional