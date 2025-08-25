La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actuaciones del nuevo proyecto para recuperar hábitats degradados en el término de Calasparra . CARM

Recuperan hábitats degradados con semillas locales recolectadas

Medio Ambiente inicia los trabajos con la recogida manual en el campo para enfocarse en antiguos cultivos, pastizales y zonas erosionadas

LA VERDAD

MURCIA.

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:34

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha iniciado los trabajos de un proyecto innovador de restauración ecológica en hábitats degradados con el objetivo de recuperar antiguos cultivos, pastizales y zonas erosionadas del territorio. La Región de Murcia participa en esta iniciativa dentro del proyecto europeo Flora Local para la Restauración Ecológica (FLoRE) y apuesta con ello por la aplicación de técnicas innovadoras y el uso de recursos autóctonos como base.

El eje del proyecto está en el empleo de semillas recolectadas de forma manual y selectiva en poblaciones naturales como base para la recuperación de ecosistemas mediterráneos. Especies como la avena salvaje común (Avena fatua), la remolacha (Beta vulgaris), el esparto (Lygeum spartum) o el collejón (Moricandia arvensis), entre otras, son recogidas cuidadosamente para garantizar que la restauración se haga con flora autóctona, adaptada al clima y suelo de la Región.

Estas semillas se someten a un proceso de limpieza, selección y conservación. Parte de ellas se usará en las siembras inmediatas, mientras que otra parte se almacenará para futuras actuaciones, lo que asegurará así un banco de semillas regional de alto valor estratégico. Además, se realizan ensayos de germinación y pretratamientos específicos para optimizar la producción de planta en viveros, garantizando la calidad y el éxito del proyecto. Parte esencial del proyecto es asegurar la trazabilidad y caracterización de cada muestra, tanto de semilla como de planta, lo cual se registra de forma detallada.

Una de las técnicas más innovadoras del proyecto es la transferencia controlada de suelo: se extrae tierra superficial de áreas con buen estado ecológico y se traslada a las parcelas degradadas. Esto permite transferir no solo semillas invisibles a simple vista, sino también microorganismos beneficiosos y materia orgánica, lo que acelera la recuperación natural del terreno.

Las labores de preparación de terrenos, siembra manual y plantación se realizarán en hábitats seleccionados, como pastizales, antiguos cultivos leñosos o zonas erosionadas. Estas acciones están acompañadas de un seguimiento técnico y labores de mantenimiento específicas, como riegos de apoyo, escardas o binas, según las condiciones climáticas y ecológicas de cada parcela.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  5. 5 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  6. 6

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  7. 7 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  8. 8 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  9. 9

    El frío extremo como vía para destruir tumores y malformaciones vasculares
  10. 10

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Recuperan hábitats degradados con semillas locales recolectadas

Recuperan hábitats degradados con semillas locales recolectadas