Óscar Puente (centro), junto a López Miras en su visita a las instalaciones de la nueva estación. Ros Caval / AGM

Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026

El ministro Óscar Puente ha visitado los trabajos en la estación del Carmen, junto al presidente López Miras y al alcalde Ballesta

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:36

Las obras de la nueva estación de ferrocarril del Carmen, en Murcia, entran en su «recta final», como ha dicho el ministro de Transportes, ... Óscar Puente, para que la obra civil sea finalizada a lo largo de este año y entre en servicio ya en 2026, como también ha explicado Luis Llamas, director general de construcción de Adif. Puente ha especificado que las obras se encuentran al 95% de su ejecución, al tiempo que se avanza en las obras de urbanización y acondicionamiento, entre otras cuestiones.

