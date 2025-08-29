Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026

Las obras de la nueva estación de ferrocarril del Carmen, en Murcia, entran en su «recta final», como ha dicho el ministro de Transportes, ... Óscar Puente, para que la obra civil sea finalizada a lo largo de este año y entre en servicio ya en 2026, como también ha explicado Luis Llamas, director general de construcción de Adif. Puente ha especificado que las obras se encuentran al 95% de su ejecución, al tiempo que se avanza en las obras de urbanización y acondicionamiento, entre otras cuestiones.

Una vez concluidas las actuaciones, se tendrán que llevar a cabo los trámites con la Agencia de Seguridad Ferroviaria. El edificio contará con una superficie definitiva de 4.400 metros cuadrados, mientras que la zona de embarque provisional dispondrá de 975.

La estación de Murcia contará con 8 vías de alta velocidad y ancho convencional, que estarán también disponibles para el tráfico de Media Distancia y Cercanías. También se contempla otra vía para los convoyes de mercancías a través de un Corredor Mediterráneo que avanza «de forma inequívoca», según el ministro, que dijo que esta red estará concluida en 2027.

También destacó la intermodalidad como un factor «importantísimo» para esta nuevo nodo de comunicaciones con el autobús y el tranvía que, además, considera que tiene que ser «motor de regeneración urbana», con nuevas plazas, zonas verdes y corredores peatonales.

Estas obras son financiadas en dos terceras partes por el Ministerio de Transportes y el resto por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de la capital a través de la sociedad Murcia Alta Velocidad. El alcalde José Ballesta ha destacado la colaboración y cooperación entre administraciones y ha dicho de esta estación que es «el comienzo de la verdadera transformación que va a vivir la ciudad con la recuperación de 200.000 metros cuadrados», como resultado del soterramiento y su acondicionamiento urbano. Hacía a su vez hincapié en el nodo intermodal de la estación porque «la movilidad de los ciudadanos es una fuente de igualdad social».

Desde el Gobierno regional, Fernando López Miras ha recordado que su Ejecutivo ha aportado 149 millones de euros al proyecto de la alta velocidad en la ciudad de Murcia. «En la Región tenemos vocación de liderazgo y necesitamos las mejores infraestructuras», ha subrayado el presidente, quien ha destacado el compromiso del ministro Puente con la Región y con las demandas históricas que existían hasta ahora en esta materia: «Es bueno ver cómo se reduce la lista de cuentas pendientes», según el jefe del Ejecutivo murciano.

Tanto Ballesta como López Miras coinciden en demandar al Ministerio mejores conexiones de alta velocidad, con más frecuencias. En esta cuestión, Puente ha dicho ser consciente de ello. Pero también ha admitido que, para ello,«necesitamos más trenes».

«Cartagena no va a estar olvidada»

En una comparecencia sin preguntas, Puente ha destacado que desde 2018 su Gobierno ha destinado 2.200 millones a obras en infraestructuras de la Región, con una media anual de 160 millones. En 2024, fueron 335. Sin embargo, no hizo referencia a la reapertura de la conexión ferroviaria con Madrid a través de Chinchilla.

Sí ha hablado de Cartagena. El ministro ha detallado que ya hay dos tramos en ejecución para llevar la alta velocidad a la ciudad portuaria y que se están terminando la elaboración del resto de proyectos, de forma que se puedan licitar en 2026. «Cartagena no va a estar olvidada en el trazado de la alta velocidad en España», según Óscar Puente.