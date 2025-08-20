Realizan 300 controles sobre la actividad de 44 estaciones de ITV de la Región de Murcia Técnicos de Industria abren tres expedientes sancionadores en las supervisiones de este año, frente a los diez del pasado y los 33 de 2023

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:31 Comenta Compartir

El equipo de inspectores de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha realizado ya cerca de 300 inspecciones de control y supervisión a las 44 estaciones fijas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que prestan servicio en la Región, según informó ayer el titular de la Dirección General, Federico Miralles.

El director general explicó que todas las estaciones «están sometidas a una rigurosa normativa nacional» que exige la credencial de la Entidad Nacional de Acreditación y la correspondiente autorización administrativa, así como «una fiscalización constante por parte de la Dirección General de Industria, que realizó durante el pasado año 307 inspecciones, una cifra que vamos a superar ampliamente por el ritmo que hemos imprimido a las mismas».

Miralles señaló que, hasta mayo, se habían ejecutado 216 inspecciones, que subieron a finales de junio a las 266 y, actualmente, «están alrededor de las 300» y añadió que «la prioridad del Gobierno regional sigue siendo garantizar la seguridad».

En ese sentido, destacó que «el índice de rechazo regional para este 2025 se sitúa en el 18,71%, prácticamente el mismo que antes de la liberalización y en línea con la media nacional, que desde 2020 oscila entre el 17% y el 19%». Desde la liberalización del mercado, hace ocho años, la Región pasó de contar con apenas 8 estaciones a 44.

La labor de inspección durante los seis primeros meses del año –a la que se suma la que realiza también la Entidad Nacional de Acreditación– se ha traducido en la apertura de tres expedientes sancionadores, cifra que contrasta con la decena del 2024 y los 33 incoados en 2023: «Si con más inspecciones, hay menos expedientes, es que se están haciendo bien las cosas», remarcó el director general.

La Región de Murcia cuenta con un parque móvil de 1.267.378 vehículos, cifra que arroja una ratio de 28.804 vehículos por estación. Es decir, la mitad de la media nacional, que se sitúa en 57.425, y muy por debajo de comunidades autónomas como la valenciana (103.889), Cataluña (89.590) o Andalucía (88.796).