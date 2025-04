Rafael Matesanz: «Los intentos de xenotrasplante realizados por La Arrixaca en monos ofrecieron resultados muy interesantes»

Javier Pérez Parra Jueves, 10 de abril 2025, 18:52 Comenta Compartir

Rafael Matesanz, padre de la exitosa Organización Nacional de Trasplantes (ONT), siempre ha mantenido una especial relación con La Arrixaca y la Región de Murcia. No en vano, el hospital lleva años siendo líder en donación en España. El veterano nefrólogo no podía faltar a la jornada científica con la que La Arrixaca celebra este viernes sus 50 años de existencia. En su conferencia, Matesanz abordará los significativos avances que se están registrando en la investigación en xenotrasplantes (cuando el órgano que se utiliza para el implante procede de un animal modificado genéticamente). La Arrixaca aspira precisamente a liderar un proyecto europeo en este campo, aunque de momento se está encontrando con trabas legales y administrativas que contrastan con la carrera emprendida en Estados Unidos, donde ya se han realizado implantes de corazones y riñones procedentes de cerdos transgénicos, y en China, donde se trasplantó un hígado de cerdo a un paciente en muerte cerebral para comprobar su viabilidad.

- La investigación en xenotrasplantes no es nueva, pero durante años quedó estancada. Ahora, sin embargo, vemos que se están produciendo avances importantes. ¿Qué ha cambiado para que el xenotrasplante esté empezando a ser viable?

- Fundamentalmente ha cambiado una cosa: la aparición de la técnica CRISPR [que permite la edición genética]. Los xenotrasplantes son en realidad una cosa muy vieja. Desde principios del siglo XX se trasplantaron órganos de cabras o perros, y luego más recientemente de monos o cerdos. Simplemente se hacía el trasplante y se esperaba a ver qué pasaba, y lo que ocurría es que el órgano era rechazado [por el sistema inmune], sin más. En los años 90 aparece otro enfoque: la modificación genética [de los animales de los que se obtienen los órganos, para hacerlos más compatibles]. Básicamente hablamos de órganos de cerdo trasplantados a monos. Es lo que se hizo en La Arrixaca, donde hubo unos 12 intentos. Se obtuvieron resultados muy interesantes, pero no se dio con la clave para que aquello funcionara. Ahora, la técnica CRISPR permite obtener cerdos con muchas más modificaciones genéticas. Donde antes se hacían diez modificaciones, ahora se han realizado trasplantes renales con hasta 69. El xenotrasplante presenta todavía muchas dificultades, y sus resultados no son para tirar cohetes, pero hay en marcha estudios prometedores. Sin embargo, todo esto genera problemas éticos que no son menores: ¿a quiénes se trasplantan estos órganos? En Estados Unidos se plantea esta vía para personas que no pueden acceder a un trasplante, pero son enfermos que en España se trasplantarían sin problemas. La paciente con mayor supervivencia tras un xenotrasplante renal fue intervenida en Estados Unidos en noviembre: lleva cuatro meses. No hay comparación con la supervivencia de un trasplante estándar, o incluso con un tratamiento de diálisis. Cambiar estas alternativas por una aventura es conflictivo.

- El enfoque con el que La Arrixaca afronta el xenotrasplante es, sin embargo, distinto. Se busca poder implantar hígados de cerdos transgénicos en pacientes que sufren fallo hepático agudo como solución de urgencia, mientras se está a la espera de la disponibilidad de un hígado humano.

-Sí, el enfoque de La Arrixaca es completamente distinto. Se trata de buscar un 'órgano puente' ante una situación desesperada, para que el paciente pueda vivir unos pocos días, a la espera del hígado humano. Hay que tener en cuenta que estamos mucho más lejos de poder trasplantar un hígado de cerdo que un riñón o un corazón. El hígado es un órgano que produce muchas sustancias, desde la albúmina a muchas proteínas. Pero lo que plantea La Arrixaca es perfectamente válido, y es lo que realmente se ha hecho en China, al comprobar la viabilidad de un hígado de cerdo modificado genéticamente en un paciente en muerte cerebral [los resultados del estudio han sido publicados recientemente en 'Nature'].

- Sin embargo, el proyecto de La Arrixaca no ha podido de momento salir adelante. La ONT explica que no hay empresas autorizadas en Europa para el suministro de estos órganos de animales modificados genéticamente. ¿Cree que estos obstáculos son salvables?

- Se ha producido un cambio de paradigma. Hasta ahora, todos los trasplantes de órganos estaban supervisados y autorizados por las organizaciones de trasplantes [en España, la ONT]. Pero cuando hablamos de un órgano 'fabricado' en un animal para su posterior trasplante, esto se considera un 'medical device' (un dispositivo médico). Es un producto farmacéutico a todos los efectos, y debe ser autorizado por las agencias del medicamento: la FDA en el caso de Estados Unidos o la EMA en Europa. La Arrixaca mantiene acuerdos con dos universidades alemanas (Múnich y Hannover) para la obtención de estos órganos, pero, hasta donde yo sé, estas instituciones no han conseguido autorización de la EMA. Sin dicha autorización, la ONT y el Instituto de Salud Carlos III no creo que den el visto bueno.

-Lo que está claro es que Estados Unidos y China van por delante (el primer xenotrasplante de corazón se realizó en Maryland en 2022).

- En China la legislación es completamente laxa, por decirlo claro. En cuanto a Estados Unidos, la FDA es en general bastante más ágil que la Agencia Europea del Medicamento. Se ha demostrado muchas veces con muchos fármacos, y los xenotrasplantes no van a ser una excepción. Hay otro factor importante, y es que ni estas empresas estadounidenses ni las chinas quieren que esos animales salgan de sus fronteras. Guardan una especie de 'secreto nuclear'.

-¿Hay otros obstáculos para proyectos como el de La Arrixaca?

- El primer obstáculo es el de las autorizaciones de la EMA. Pero el segundo, y no es menor, es precisamente el buen funcionamiento del sistema de trasplantes en España. Lo que plantea La Arrixaca es ofrecer el xenotrasplante a pacientes con fallo hepático agudo [que necesitan de un órgano urgentemente para no fallecer]. El año pasado hubo 111 casos de este tipo en toda España, de los que 65 fueron fallos hepáticos propiamente dichos, y el resto, trasplantes que no funcionaron. Todos ellos estaban en 'código cero' [necesidad inmediata de un órgano]. Pero de esos 111 casos se solucionaron todos, menos 8. Son ocho personas que fallecieron, es un problema real, pero hablamos de muy pocos pacientes, y tiene que dar la casualidad de que alguno de estos casos se produzca en La Arrixaca. Esta es una de las barreras del proyecto.