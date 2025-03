Una investigación murciana desemboca 25 años después en el primer trasplante de hígado de cerdo en humanos en China

Hace ahora 25 años, un equipo del Hospital Virgen de La Arrixaca liderado por Pablo Ramírez y Pascual Parrilla implantó por primera vez un hígado ... de cerdo modificado genéticamente en un babuino. El animal sobrevivió ocho días, lo que se consideró un buen resultado para tratarse de un pionero xenotrasplante. «Se abría la puerta a utilizar esta vía en casos de fallo hepático, cuando el paciente está en riesgo de muerte y no hay un órgano humano disponible. La idea era poder utilizar en estas situaciones un hígado de cerdo modificado hasta que llegase el humano», explica Ramírez, actualmente jefe de Cirugía General de La Arrixaca y director científico del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Sin embargo, los prometedores proyectos de xenotrasplante quedaron estancados en la Región y en todo el mundo ante las dificultades que presentaba la modificación genética, y que entonces parecían insalvables.

El desarrollo biotecnológico de la última década ha permitido renovar las esperanzas puestas en el xenotrasplante. Sobre todo con la aparición de la técnica CRISPR, que facilita enormemente la edición genética. Equipos de investigación de todo el mundo se han lanzado a esta carrera, y este miércoles la revista 'Nature' publica los resultados del primer trasplante de un hígado de cerdo modificado genéticamente a un humano. Se produjo en 2024 en el hospital militar de Xian. El paciente es un hombre que se encontraba en muerte cerebral, y al que se conectó el órgano. Durante diez días, el hígado funcionó. «Los resultados son prácticamente idénticos a los que obtuvimos nosotros en babuinos», destaca Pablo Ramírez. «Lo que se ha hecho en China es una prueba de concepto: se ha demostrado que el trasplante puede ser viable», explica.

La Arrixaca aspira a liderar en España la investigación en xenotrasplantes, pero Europa va de momento por detrás de China y también de Estados Unidos. Allí, en Maryland, se llevó a cabo en 2022 el primer trasplante de corazón de un cerdo transgénico a un humano. El paciente vivió dos meses. También en Estados Unidos se ha realizado ya el primer trasplante de este tipo en riñón.

El IMIB y La Arrixaca ya trasladaron en 2022 a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) su deseo de liderar la investigación en este campo. El año pasado, Pablo Ramírez pidió autorización para llevar a cabo un ensayo clínico con hígados de cerdos transgénicos, que se implantarían en pacientes con fallo hepático. «Lo que pretendemos hacer es lo mismo que los científicos chinos, pero en pacientes que se estén muriendo y para los que no haya un órgano humano disponible», explica. Todos los años, advierte, fallecen personas por esta causa. El xenotrasplante sería una alternativa 'provisional', a la espera de poder implantar un hígado humano definitivo.

El proyecto liderado por La Arrixaca y el IMIB es ambicioso. Los cerdos modificados genéticamente se obtendrían de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) gracias a la colaboración con un grupo de investigación liderado por Angelika Schnieke, «la madre científica de la oveja Dolly», cuenta Ramírez.

Sin embargo, la ONT ha denegado la autorización de este ensayo. Su directora general, Beatriz Domínguez-Gil, explica en declaraciones a 'El País' que «el consorcio alemán todavía no tiene autorización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Si no tenemos esa garantía, no podemos autorizar un ensayo clínico». Hay empresas estadounidenses a las que La Arrixaca sí podría recurrir, pero no están interesadas en desarrollar sus proyectos en Europa, explican tanto Domínguez-Gil como Pablo Ramírez.

Una carta en 'The Lancet'

Europa carece a día de hoy de una regulación que facilite estos proyectos, admite Pablo Ramírez, quien sin embargo no tira la toalla. Al contrario, el científico murciano está integrado en un consejo asesor sobre xenotrasplantes creado en el seno del Consejo de Europa, y ahí se está trabajando para sacar adelante los protocolos necesarios. «Estamos en un periodo de regulación, sobre todo en lo relativo a la modificación genética. Es algo que se está moviendo, porque es una vía de investigación que no se puede parar», advierte el científico murciano. No está claro aún hasta dónde llevará este camino, pero el futuro es prometedor. Estados Unidos acaba de aprobar un ensayo clínico para la realización de xenotrasplante de riñón en 60 pacientes, después de que el año pasado el Massachusetts General Hospital realizase el primer trasplante de riñón de cerdo modificado mediante Crispr.

A finales de 2024, Ramírez publicó una carta en 'The Lancet' escrita junto al también cirujano de La Arrixaca Pablo Cascales en la que abogaba por explorar el uso de hígados de cerdos transgénicos y reclamaba apoyos para la investigación académica. «El xenotrasplante no debería quedar exclusivamente en manos de las corporaciones farmacéuticas», advertía. Esto podría crear «potenciales conflictos de interés» y convertir esta vía de trasplantes en un «producto de lujo solo accesible para privilegiados». En Estados Unidos, cada procedimiento para la obtención de riñones de cerdos transgénicos trasplantables a humanos cuesta 1,5 millones de euros, advertía Beatriz Domínguez-Gil en 'El País'.