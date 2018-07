«Me puse al lado de Pablo Casado porque es una buena persona» El nuevo líder nacional del PP estaba reunido con su equipo, entre los que destaca Adolfo Suárez Illana (primero por la derecha). / lv Teodoro García, hombre de confianza del nuevo líder popular, afirma que las ideas que defienden «no son de derechas ni de izquierdas» DAVID GÓMEZ MURCIA. Lunes, 23 julio 2018, 07:55

«¿Vienes conmigo?». Esta fue la pregunta que Pablo Casado, flamante presidente nacional del Partido Popular, le hizo a su amigo y compañero en el Congreso de los Diputados Teodoro García Egea la mañana del 18 de junio de 2018, minutos después de que anunciara su candidatura a presidir el PP en unas primarias que, por entonces, se intuían como un duelo al sol entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

«No lo dudé ni un segundo, porque conozco bien a Pablo y no solo lo valoro como político, sino también como ser humano. Me puse a su lado porque es una buena persona y eso es algo que no se aprende en la vida, sino que se nace con ello», confiesa el nuevo miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, quien descansaba ayer en Santiago de la Ribera junto a su familia tras 35 días frenéticos en los que ha dirigido la campaña del nuevo líder popular. Si Pablo Casado ha recorrido 25.000 kilómetros por toda España, el murciano le ha acompañado en más o menos la mitad.

Teodoro García relata que, desde el mismo momento que dio el paso hacia delante, «Casado generó una ola de ilusión en todo el país, algo que demuestra el hecho de que el número de WhatsApp que habilitamos para atender a las personas que quisieran colaborar recibió 2.500 mensajes en tres días. Miles de voluntarios han querido ayudarnos y mi misión como jefe de campaña, además de la organización de los actos públicos, ha consistido en canalizar esas ganas de trabajar generadas entre la gente y en crear los espacios para que todos pudieran participar de alguna manera».

El diputado asegura que no ha hablado todavía con Casado sobre el papel que jugará en la dirección del PP recién elegida. Pero avanza que uno de los objetivos del nuevo equipo es acometer una profunda renovación en el discurso político y en la estructura del partido. «Queremos dar un papel preferente a las nuevas tecnologías tanto para nuestro funcionamiento interno como en la forma de comunicarnos con nuestros afiliados y votantes, pues no hay que olvidar que estamos en la época de la revolución digital». Y este es precisamente un tema que apasiona el diputado murciano, que es ingeniero de telecomunicaciones. «No obstante, hemos hablado más de cargas que de cargos, pues ahora lo que toca es integrar. Por eso el presidente ha dejado la configuración del organigrama para los próximos días», explica García.

Sobre el giro a la derecha que, según interpretan otros partidos y analistas, ha dado el PP con la victoria de Casado en el congreso, el ciezano entiende que las ideas que ha defendido el nuevo presidente popular durante este proceso «no son de derechas ni de izquierdas». «Dicen que defender la familia es de derechas. ¿Es que los de Podemos no tienen familia? Si estar a favor de la vida es de derechas, ¿acaso la izquierda es partidaria de la muerte?», se pregunta el parlamentario popular.

«Miras ha sido valiente»

Por último, Teodoro García elogió al presidente Fernando López Miras por la apuesta pública que realizó por Pablo Casado días antes de la votación decisiva del sábado. «Ha sido muy valiente cuando no tenía necesidad de serlo. Ha demostrado que tiene mucho más olfato político que el resto de líderes de la Región, que siempre pierden en los procesos internos que celebran sus partidos. Gracias a él, Murcia tendrá un peso en la dirección nacional del PP que nunca antes había tenido».

Teodoro García abraza a Casado en el momento en el que se supo que había ganado en el 80% de las mesas e iba a ser presidente del PP.