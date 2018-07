Entre el jueves 5 de julio, cuando los militantes del PP votaron en la primera vuelta de las primarias, y el lunes 16, día en el que Fernando López Miras desveló su voto por Pablo Casado, transcurrieron once días en los que el jefe del Ejecutivo regional estuvo en contacto telefónico con otros presidentes autonómicos del PP para conocer sus opiniones ante la batalla decisiva entre el diputado por Ávila y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Según palpó López Miras, la opinión generalizada era que Casado se iba a imponer con claridad entre los compromisarios, ya que recibiría el apoyo de los candidatos que quedaron fuera tras la primera vuelta, principalmente de María Dolores de Cospedal.

«¿Y por qué no hacemos que gane el congreso?», se preguntó Miras, quien inmediatamente se lanzó a apoyar al palentino. Otros barones le imitaron el paso dado. No lo hizo Núñez Feijóo quien, como buen gallego, nunca llegó a pronunciarse. «Los 37.000 afiliados murcianos han comprobado que su presidente no apuesta en balde», presumió el jefe del Ejecutivo.