Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte Los vecinos deberán acudir con sus propias garrafas y botellas

Dos jóvenes transportan una garrafa de agua tras el corte del suministro, este domingo.

La dana 'Alice' no ha dejado solo daños en calles y casas de los municipios más afectados por esta tormenta. También ha provocado el corte de suministro de agua potable en varias localidades de la Región de Murcia, ya que, según informó la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, la lluvia causó daños en las infraestructuras hídricas.

Según explicó este organismo, se infiltró agua de lluvia en la red de suministro, lo que generó una pérdida de la calidad del agua que abastece a los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, así como varias pedanías de Torre Pacheco.

Por este motivo, esas localidades han establecido puntos de reparto de agua para la población, que debe acudir con sus propias garrafas y botellas, en varias zonas. Son estos:

Los Alcázares

- Frente al Ayuntamiento.

- Plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos.

San Javier

- San Javier: aparcamiento de los Juzgados, en la calle Enrique Granados.

- El Mirador: explanada de Centramirsa

- Santiago de la Ribera: zona del Mercado, en la avenida Federico Guirao con avenida Patrulla Águila

- Roda: parking del Centro Cívico

- La Manga: junto al Peke Park, en el camino Dársena con Gran Vía. El suministro se realiza mediante grifos conectados a la red de Cartagena, no afectada.

San Pedro del Pinatar

-Explanada de Lo Pagán

- El Mojón: dos puntos en la calle Veleta con calle Atila, y en la calle Catamarán.

Torre Pacheco

- Balsicas: Centro Cívico (a partir de este lunes).

- Dolores de Pacheco: Centro Cívico.

- San Cayetano: Centro Cívico.

- El Jimenado: Plaza de la Iglesia.