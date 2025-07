El Puerto de Cartagena quiere dar el gran salto para atraer nuevas líneas marítimas

Crecer en capacidad para que pasen más líneas marítimas, sobre todo aquellas en las que operan las grandes navieras. El Puerto de Cartagena ha ... reducido en un 11,7% el tráfico de mercancías entre enero y mayo, casi cuatro veces más que la media nacional, debido a la inestabilidad en el comercio mundial derivada de la situación geopolítica y económica. Un bache que no altera su relevancia como cuarto puerto de España y segundo en tráfico de graneles líquidos (petróleo y gas natural licuado). No obstante, tiene grandes posibilidades de crecimiento en contenedores y mercancías agroalimentarias, así como en cruceros de pasajeros, que se han duplicado, para lo cual necesita dar el gran salto que consolide y mejore su posición entre los grandes puertos españoles y del Mediterráneo.

El Gobierno regional y la Autoridad Portuaria de Cartagena quieren impulsar el proyecto de Barlomar para ampliar la capacidad de Escombreras, pero no arrojan la toalla con su gran apuesta de la dársena de contenedores de El Gorguel, que no cuenta con el respaldo del Gobierno de la nación por motivos medioambientales. Consideran que Barlomar nace con limitaciones y sería complementario de El Gorguel. Sea cual sea la decisión, el puerto precisa con urgencia su ampliación.

Empuje agroalimentario

El presidente López Miras ha abordado en varias ocasiones el proyecto de El Gorguel con el ministro de Transportes Óscar Puente, de quien depende el organismo Puertos del Estado. Le ha trasladado la necesidad de desbloquear esta inversión, que considera estratégica para la Región y para el desarrollo del puerto. El veto lo puso el Ministerio para la Transición Ecológica por motivos ambientales. El puerto de Valencia, el principal competidor, recibió luz verde para ampliar su dársena de contenedores, contando con una nueva infraestructura «ecológica», dijo el ministro, pese al impacto en las playas del Saler, según sus detractores.

El informe sobre los desafíos y fortalezas del sector agroalimentario regional, realizado por PwC, señala que el Puerto de Cartagena tiene un importante nicho de crecimiento para exportaciones alimentarias de valor. A pesar de mover 4,3 millones de toneladas de mercancías agroalimentarias el año pasado, incluyendo 104.000 toneladas de hortofrutícolas (con un crecimiento del 19%), el puerto se sigue orientando mayoritariamente a graneles líquidos y carga convencional, no a mercancías perecederas (frutas, verduras) que requieren sistemas de logística especializada, indica el informe.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, considera que en el marco del mercado europeo actualmente es difícil competir con el camión cuando se trata de fruta y verduras en fresco, donde los tiempos son cruciales y donde también la configuración del sector hace que la logística muchas veces no esté dependiendo de los productores murcianos, sino de los compradores. Las perspectivas son distintas cuando se comercia con terceros países, sobre todo de Sudamérica.

Hernández se ha marcado el objetivo de posicionar Cartagena como puerto de referencia de la producción hortofrutícola de la Región, como puso de manifiesto en la última edición de Fruit Attration. Indicó que están trabajando para retomar líneas directas a Reino Unido y sur de Francia. Durante el año 2023 se superaron los 5 millones de toneladas de productos agroalimentarios con destinos a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Egipto, En mercancía general y contenedor se registraron 270.000 toneladas para la industria agroalimentaria, con incremento del 115% con respecto al año anterior. En frutas y hortalizas superaron las 85.000 toneladas, explicó Hernández, volumen que subió a casi 105.000 toneladas en el siguiente ejercicio.

«En fresco es complicado, pero hay otros productos agroalimentarios, como bebidas, zumos y conservas que pueden viajar perfectamente por Cartagena», matiza. Destaca que intentan captar más mercancías hortofrutícolas, aunque hasta ahora los volúmenes «no son significativos».

El principal objetivo, subraya, es que el Puerto de Cartagena se amplíe para que haya más líneas una vez que ganemos espacio. Esta limitación provoca que determinadas líneas no pasen ahora por Cartagena. «No tenemos esas capacidades ni esa infraestructura para poder servir a esas grandes líneas», recalca Hernández.

Indica que cuando tienen que sacar mercancía con destino a Estados Unidos y Asia, deben hacerlo con el transbordo de contenedores en Valencia o Algeciras, por donde pasan las grandes rutas asiáticas y atlánticas. «Esa es la limitación que tenemos».

El efecto de Valencia

Cartagena se ha especializado en graneles líquidos y sólidos, si bien su situación estratégica, el calado del puerto y la futura conexión al Corredor Mediterráneo, ofrecen un gran margen de crecimiento en otro tipo de mercancías. En este sentido, Hernández no comparte la tesis de que los puertos tengan que especializarse, como se ha argumentado desde la Administración del Estado para justificar que Valencia crezca en contenedores y Cartagena no tenga las mismas facilidades para impulsar este segmento de tráfico.

«No hay nada por escrito, ninguna instrucción, de que los puertos tengan que especializarse», señala Hernández. «No compartimos ese criterio porque al final no hay una intención por parte de los puertos de estar especializándose, y nosotros movemos lo que movemos. Al final los puertos mueven la mercancía del tejido productivo que tiene a su alrededor», concluye.

«La ampliación del aeropuerto de Barcelona puede ser un caso similar al Gorguel»

«Necesitamos la dársena de El Gorguel; precisamos una gran línea de contenedores porque nuestro tejido productivo lo demanda. Dado que nuestro puerto no tiene la suficiente infraestructura, las empresas están sacando sus productos por otras puertas», destaca el presidente del Puerto de Cartagena, en referencia a las mercancías de empresas de la Región que entran y salen por Valencia, donde tienen más facilidades. Advierte no obstante de que hay saturación en el puerto valenciano de camiones que entran y salen, con sus correspondientes esperas y retrasos, lo cual merma su eficiencia.

No aprecia cambios en la situación administrativa de El Gorguel desde hace un año. «Hemos tenido reuniones con empresarios que están dispuestos, y he brindado diversas opciones para llegar a acuerdos, pero hasta ahora no hemos conseguido que se mueva nada en ningún sentido», indica.

Hernández cree que la ampliación del aeropuerto de El Prat en Barcelona «podría ser un caso similar» al del Gorguel, porque también afecta a la Red Natura 2000. La actuación, de 3.200 millones de euros, causa «un grave impacto» en lagunas naturales y espacios que tienen la máxima protección, denuncia Greenpeace. A juicio de Hernández, la tramitación de El Prat debe seguir los mismos pasos que la del Gorguel. «Hay que estar muy atentos y compararlo con nuestra situación, ya que si se puede ampliar ese aeropuerto, lo mismo se puede hacer con nuestra infraestructura portuaria, que tiene también un alto interés estratégico».