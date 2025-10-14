La publicidad sexista dice adiós en Murcia a las vallas instaladas en la vía pública

Hasta hace unos días formaban parte del paisaje de muchas rondas y avenidas de Murcia, pero ya no. La publicidad de servicios sexuales que era ... visible en vallas instaladas en la vía pública dice adiós más de un año después de que entrara en vigor la actualización de la ordenanza municipal que regula la instalación de publicidad exterior. Esa norma prohibe aquella «cuyo contenido consista en anuncios de prostitución, contactos, comercio sexual y/o reproduzcan contenidos vejatorios relacionados con la imagen de las mujeres y, por tanto, atenten contra su dignidad, banalicen o inciten a la violencia contra las mismas». Este martes mismo, en zonas de Juan Carlos I o Juan de Borbón donde tenían presencia hasta hace unos días, los grandes soportes aparecían en blanco con una palabra: «Disponible».

La Asociación Murciana de Empresarios de Publicidad Exterior (AMEP) ha informado de la retirada de más de 300 vallas obsoletas y de todos los anuncios con contenido sexista presentes en el municipio de Murcia, lo que «contribuye a un paisaje urbano más limpio, ordenado e igualitario», según informaron fuentes de esta asociación a través de un comunicado.

El cambio normativo también amplía la separación, lo que supondría de hecho que se redujera su número

La iniciativa dicen que responde a «la alta demanda de la población y refuerza el compromiso del sector con una publicidad responsable a la vez que reduce la saturación visual en avenidas y barrios, ya que existe un gran número de publicidad abandonada en la Región de Murcia». En palabras de su presidente, Víctor Javier Segura, «nuestro compromiso no es solo con la publicidad, sino con la ciudad y sus habitantes. Murcia necesitaba un espacio público mejor organizado y libre de mensajes que no representan sus valores».

Además de eliminar soportes deteriorados o redundantes, la asociación defiende que la actuación mejora la accesibilidad y «ha abierto nuevas oportunidades para el pequeño comercio de la Región de Murcia», según AMEP. En ese sentido, Segura subrayó que «queremos que la publicidad exterior siga siendo una herramienta útil, especialmente para las pymes, que encuentran en esta plataforma un canal eficaz y cercano para llegar a la población».

Exigen cumplir la norma

La reforma de la ordenanza fue aprobada en 2024 con los votos a favor de PP y PSOE. No solo prohibe la publicidad sexista, sino que también amplía la distancia entre estos soportes, que pasó de 25 a 250 metros. A eso añadía que la separación respecto a la calzada tiene que ser de 100 metros. A pesar de los reparos presentados por estas empresas, el concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro, señaló en su momento que había sido «suficientemente debatida y se han incluido bastantes alegaciones del sector».

Su tramitación fue impulsada durante el mandato del alcalde socialista José Antonio Serrano. Este martes, desde este grupo municipal, su edil Andrés Guerrero, se congratuló de este paso dado por las empresas del sector a iniciativa propia «para adecuar su actividad a la normativa». Sin embargo, añadió que «lamentablemente debemos señalar que la Concejalía competente sigue sin actuar, permaneciendo impasible ante los incumplimientos que se están produciendo». Para Guerrero «es imprescindible que se aplique la ordenanza y los protocolos que se diseñaron precisamente para evitar la publicidad que vulnera la legalidad vigente».