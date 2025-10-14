La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carteles publicitarios en Juan de Borbón, donde hace unos días se veían anuncios de servicios sexuales (arriba). Abajo, imagen de este martes, cuando ya han sido retirados. Vicente Vicéns / AGM

La publicidad sexista dice adiós en Murcia a las vallas instaladas en la vía pública

El sector asegura que han retirado 300 soportes obsoletos o con este tipo de contenidos, prohibidos por la última reforma de la ordenanza municipal

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 14 de octubre 2025, 18:45

Hasta hace unos días formaban parte del paisaje de muchas rondas y avenidas de Murcia, pero ya no. La publicidad de servicios sexuales que era ... visible en vallas instaladas en la vía pública dice adiós más de un año después de que entrara en vigor la actualización de la ordenanza municipal que regula la instalación de publicidad exterior. Esa norma prohibe aquella «cuyo contenido consista en anuncios de prostitución, contactos, comercio sexual y/o reproduzcan contenidos vejatorios relacionados con la imagen de las mujeres y, por tanto, atenten contra su dignidad, banalicen o inciten a la violencia contra las mismas». Este martes mismo, en zonas de Juan Carlos I o Juan de Borbón donde tenían presencia hasta hace unos días, los grandes soportes aparecían en blanco con una palabra: «Disponible».

