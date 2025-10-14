La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de una vallas publicitarias, en una imagen de archivo. LV

Retiradas en Murcia más de 300 vallas anticuadas y mensajes publicitarios sexistas

La iniciativa responde a la alta demanda de la población y refuerza compromiso con la publicidad responsable

LA VERDAD

Martes, 14 de octubre 2025, 11:02

Comenta

La Asociación Murciana de Empresarios de Publicidad Exterior (AMEP) realizó la retirada de más de 300 vallas obsoletas y de todos los anuncios con contenido sexista presentes en el municipio de Murcia, lo que "contribuye a un paisaje urbano más limpio, ordenado e igualitario", según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

La iniciativa responde a la alta demanda de la población y refuerza el compromiso del sector con una publicidad responsable a la vez que reduce la saturación visual en avenidas y barrios, ya que existe un gran número de publicidad abandonada en la Región de Murcia. "Nuestro compromiso no es solo con la publicidad, sino con la ciudad y sus habitantes. Murcia necesitaba un espacio público mejor organizado y libre de mensajes que no representan sus valores" explicó el presidente de AMEP, Víctor Javier Segura.

Además de eliminar soportes deteriorados o redundantes, la actuación, respecto a la publicidad, mejoró la accesibilidad y a abierto nuevas oportunidades para el pequeño comercio de la Región de Murcia. En ese sentido, el presidente de AMEP subrayó que "queremos que la publicidad exterior siga siendo una herramienta útil, especialmente para las pymes, que encuentran en esta plataforma un canal eficaz y cercano para llegar a la población".

