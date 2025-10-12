El PSRM denuncia retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama En junio de este año, un total de 1.479 mujeres estaban en la lista de espera para hacerse la mamografía, denuncia la socialista Marisol Sánchez

LA VERDAD Murcia Domingo, 12 de octubre 2025, 22:22

La diputada regional socialista, Marisol Sánchez, ha denunciado los retrasos «generalizados» que se están produciendo, en el diagnóstico y en el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama en la Región de Murcia, «debido a que las mamografías no se están realizando en tiempo y forma». «La situación es tan grave, que los propios médicos están pidiendo a sus pacientes que pongan reclamaciones, si no le han hecho la mamografía un mes antes de la consulta. Sabemos que se están retrasando las citas porque las pruebas no llegan a tiempo», manifestó.

«El resultado de todo esto es que se está poniendo en peligro la salud de las mujeres de esta Región. Los retrasos en las citas con oncología suponen retrasos en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama», añadió. En la Región de Murcia, según la socialista, en junio de este año, 1.479 mujeres estaban en la lista de espera para hacerse la mamografía, «solicitada por su médico ante la sospecha de que tuvieran un tumor». De ellas, sólo 111 tenían cita dentro de los 30 días que establece la ley.

«Otras 145 se encontraban por encima de esos treinta días de espera que la ley marca y, lo más grave, 1.223 mujeres, el 82,6 por ciento del total, aún no tenían fecha asignada para la prueba. Además, el número de pacientes sin fecha asignada para realizarse la mamografía ha crecido, en sólo seis meses, casi un 33 por ciento, según los datos del propio SMS», añade. Sánchez lamenta que «lo que pasa, en el día a día, es que las pruebas no llegan porque faltan recursos y personal en la sanidad pública de la Región. Los mamógrafos están paralizados porque no contratan personal y se externalizan las pruebas a centros privados para nada, porque la mayoría de las veces hay que repetirlas».

El PP replica que el PSOE «utiliza a las mujeres como arma de confrontación política» para tapar los casos de corrupción

La diputada regional del Partido Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, respondió al PSRM que este partido «está utilizando a las mujeres como arma de confrontación política para tapar los numerosos casos de corrupción que salpican a la formación y como cortina de humo para esconder sus dañinas políticas contra la mujer». Ruiz Jódar avisó de que desde el PP «no permitiremos que ningún partido político utilice los datos sanitarios sobre pruebas diagnósticas o sobre seguimiento de cáncer de mama de forma interesada para generar miedo e incertidumbre entre la población». «Las críticas vertidas por el PSOE de Francisco Lucas, dan vergüenza ajena, especialmente porque tanto el delegado de Pedro Sánchez en la Región como sus parlamentarios saben perfectamente que están mintiendo», aseguró.