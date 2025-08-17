La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mario Pérez Cervera junto a Francisco Lucas en un acto celebrado tras las primarias. PSRM-PSOE

El PSOE renueva uno de cada tres liderazgos locales en la Región de Murcia

Los socialistas murcianos cierran su ciclo de remodelación de las agrupaciones locales con 22 nuevos secretarios generales

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:14

El PSRM-PSOE ha llegado a agosto con su ciclo de renovación de las agrupaciones locales prácticamente acabado y con una tercera parte de ... caras nuevas al frente de los municipios y distritos. De las 63 agrupaciones que hay en la Región, en 22 de ellas se ha cambiado el nombre de su secretario o secretaria general. Solo seis aún faltan por celebrar sus asambleas a la vuelta del verano.

