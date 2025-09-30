Los productores de la Región se quejan al ministro de la competencia marroquí en la inauguración de Fruit Attraction

Para el ministro de Agricultura, Luis Planas, los productores y exportadores murcianos no deben tener miedo al tomate marroquí, ya que el producto español tiene ... mejor calidad. Así se ha expresado Planas durante su visita al expositor de Proexport durante la inauguración de Fruit Attraction en Madrid. Estas palabras no han tranquilizado a los exportadores de la Región, que tienen que competir con productos marroquíes que inundan los mercados a menor precio y sin cumplir los mismos requisitos que se exigen en los países miembros, manifestó el presidente de Proexport, Mariano Zapata.

Estos han expresado al ministro su inquietud por la estrategia expansionista de las producciones marroquíes con trato preferencial en la Unión Europea, así como por las restricciones de la UE al uso de determinados productos fitosanitarios. Según Zapata, el ministro ha querido tranquilizar al sector indicando que existen otros fitosanitarios alternativos, aunque no con la misma eficacia a juicio de los productores españoles. «En cuanto al tomate, nos ha comentado que no tengamos miedo, que como el tomate español no hay otro, que es de mejor calidad y que no nos va a pasar nada», comentó, aunque recalcó que la lucha diaria en los supermercados es otra cosa.

Zapata añadió que esta edición de Fruit Attraction ha comenzado con una gran afluencia de clientes y visitantes, y también con unas buenas expectativas. «Venimos a demostrar la calidad de la producción de la Región de Murcia y lo que somos capaces de hacer con los pocos recursos que tenemos», indicó en referencia al agua. «Nuestros clientes siguen ahí, a quienes garantizamos que no les va a faltar producto».

La Región de Murcia acude a esta edición de Fruit Attraction con 123 empresas. Es al tercera comunidad con mayor representación en esta feria, solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Empuje tecnológico

Más de 120 empresas de la Región de Murcia exportaron tecnología agrícola por valor de 67 millones de euros en los primeros siete meses del año, una cifra que supone un incremento del 2'11 por ciento en relación con el mismo periodo de 2024, año que finalizó con exportaciones por un valor total de más de 106 millones de euros.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, dio a conocer estas cifras hoy durante la primera jornada de la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas Fruit Attraction de Madrid. Para Rubira, ese incremento en las ventas al exterior de tecnología agrícola «reafirma a la Región de Murcia «como potencia internacional en el sector, para avanzar en una agricultura sostenible, eficiente y rentable».

«En la Región de Murcia no solo somos líderes y referentes en la exportación de frutas y hortalizas, también lo somos en la exportación de conocimiento y tecnología agrícola gracias al trabajo de nuestras empresas y de Agritech, que llevan a cualquier punto del mundo la experiencia adquirida durante décadas con proyectos innovadores y que ofrecen soluciones personalizadas a los problemas de cada territorio», reconoció Rubira.

Entre los productos más demandados por los clientes de terceros países destacan los equipamientos de riego, los sistemas de protección de cultivo o la maquinaria agrícola. «Destacan los sistemas de riego, que permiten reducir el consumo de agua y adaptar los cultivos a las necesidades hídricas de cada región, algo de lo que en la Región de Murcia contamos con una gran experiencia», subrayó la consejera.

«La feria Fruit Attractión es referente en cuanto a la exposición de frutas y hortalizas, pero la industria auxiliar y generadora de tecnología también tiene un peso fundamental en cuanto a lo que la Región de Murcia ofrece, porque contamos con la preparación y el trabajo de muchas décadas centradas en mejorar la actividad agrícola», añadió la titular de Agua y Agricultura.

Los principales destinos de las exportaciones de tecnología agrícola, presentes en más de cincuenta países, fueron Francia, Portugal, México, Turquía y Estados Unidos. La Región es la sexta provincia del país exportadora de tecnología agrícola, con un 4,2 por ciento de las exportaciones de estos productos durante los meses de enero a septiembre.

Rubira: «Potente presencia murciana»

La consejera Sara Rubira participó esta mañana en el acto de inauguración de la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas, Fruit Attraction de Madrid, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como consejeros del ramo de otras regiones españolas.

Rubira destacó la potente presencia de la Región de Murcia en una cita «donde mostraremos al mundo la riqueza y calidad de nuestras frutas y hortalizas, y haremos balance de las ventas en lo que va de año», además de «suponer el mejor escaparate donde alcanzar nuevos acuerdos comerciales y reforzar nuestra presencia en los mercados europeos, americanos o asiáticos, a los que les ofrecemos productos de una gran calidad, competitivos y producidos de manera sostenible».

Durante la presentación animó a los profesionales y visitantes «a recorrer el pabellón 7 de IFEMA, donde estará presente el grueso de la delegación de la Región de Murcia, así como el resto de pabellones en los que la industria auxiliar o las empresas no asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa expondrán sus novedades».

La consejera anunció la presencia en la feria del jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, durante la jornada del miércoles, «para defender, como siempre ha hecho, el potencial y la contribución del campo a nuestra sociedad, la pujanza de nuestras exportaciones y el compromiso del Gobierno regional con los agricultores ante momentos de incertidumbre y desafíos a nivel internacional».