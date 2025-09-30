La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El ministro Planas, con dirigentes de Proexport y Fepex, este martes en Ifema. PROEXPORT

Los productores de la Región se quejan al ministro de la competencia marroquí en la inauguración de Fruit Attraction

Luis Planas intenta tranquilizar al sector diciendo que no le tenga miedo al tomate marroquí porque el murciano es de mejor calidad

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:08

Para el ministro de Agricultura, Luis Planas, los productores y exportadores murcianos no deben tener miedo al tomate marroquí, ya que el producto español tiene ... mejor calidad. Así se ha expresado Planas durante su visita al expositor de Proexport durante la inauguración de Fruit Attraction en Madrid. Estas palabras no han tranquilizado a los exportadores de la Región, que tienen que competir con productos marroquíes que inundan los mercados a menor precio y sin cumplir los mismos requisitos que se exigen en los países miembros, manifestó el presidente de Proexport, Mariano Zapata.

