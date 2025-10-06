La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un funcionario toma posesión de su puesto de trabajo, en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM

Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad

La consolidación, impulsada por una ley nacional, tiene especial incidencia en el Servicio Murciano de Salud (SMS)

David Gómez

David Gómez

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:43

Los últimos procesos de estabilización del empleo público en la Administración autonómica, convocados en virtud a la ley de medidas urgentes para la ... reducción de la temporalidad aprobada en 2021 por el Gobierno de España, han permitido que 12.551 trabajadores interinos de la Comunidad Autónoma hayan consolidado su plaza en los últimos cuatro años.

