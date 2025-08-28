A prisión una vecina de Puerto de Mazarrón por golpear a dos policías con la correa de su perro La sospechosa presuntamente llegó a azuzar al can, considerado potencialmente peligroso, para que atacase a los agentes

Cadena de hierro con la que la sospechosa presuntamente golpeó a los agentes.

Alicia Negre Murcia Jueves, 28 de agosto 2025, 12:12

Una vecina de Puerto de Mazarrón ha ingresado en prisión provisional acusada de golpear a dos policías locales del municipio con la correa de hierro de su perro. Según explicaron fuentes del cuerpo, la mujer presuntamente llegó a azuzar al can, considerado potencialmente peligroso (PPP), para que atacase a los agentes, que sufrieron heridas leves.

Los hechos se produjeron a última hora de la tarde del pasado sábado cuando el 112 advirtió a la Policía Local de un posible caso de violencia doméstica en una casa de Puerto de Mazarrón. Al llegar a la vivienda los agentes fueron recibidos por esta mujer «de manera agresiva», llegando a golpear a estos con la correa y el collar de su perro, según explicaron las fuentes.

Ampliar Un agente muestra las lesiones causadas en un brazo. P. local

El animal, considerado PPP, fue además supuestamente incitado por su propietaria para que atacase a los agentes en varias ocasiones. Estos, explicaron las fuentes, pudieron retenerlo mientras detenían a la sospechosa por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. La mujer fue puesta a disposición judicial el domingo y el magistrado ordenó su ingreso en prisión provisional.