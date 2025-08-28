A prisión una vecina de Puerto de Mazarrón por golpear a dos policías con la correa de su perro
La sospechosa presuntamente llegó a azuzar al can, considerado potencialmente peligroso, para que atacase a los agentes
Murcia
Jueves, 28 de agosto 2025, 12:12
Una vecina de Puerto de Mazarrón ha ingresado en prisión provisional acusada de golpear a dos policías locales del municipio con la correa de hierro de su perro. Según explicaron fuentes del cuerpo, la mujer presuntamente llegó a azuzar al can, considerado potencialmente peligroso (PPP), para que atacase a los agentes, que sufrieron heridas leves.
Los hechos se produjeron a última hora de la tarde del pasado sábado cuando el 112 advirtió a la Policía Local de un posible caso de violencia doméstica en una casa de Puerto de Mazarrón. Al llegar a la vivienda los agentes fueron recibidos por esta mujer «de manera agresiva», llegando a golpear a estos con la correa y el collar de su perro, según explicaron las fuentes.
El animal, considerado PPP, fue además supuestamente incitado por su propietaria para que atacase a los agentes en varias ocasiones. Estos, explicaron las fuentes, pudieron retenerlo mientras detenían a la sospechosa por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. La mujer fue puesta a disposición judicial el domingo y el magistrado ordenó su ingreso en prisión provisional.
