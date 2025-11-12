La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puesta a disposición judicial del detenido, este miércoles, en Murcia. Vicente Vicéns / AGM

Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia

Los hechos denunciados se produjeron en un salón de juegos del barrio del Carmen de la capital

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia ordenó este miércoles el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado de agredir sexualmente a una camarera, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. La denunciante, una joven brasileña de 21 años, trabajaba en un salón de juegos ubicado en la plaza Pintor Pedro Flores, en el barrio del Carmen de la capital.

Al investigado se le acusa de un presunto delito de agresión sexual con intimidación. Asimismo, se ha acordado una orden de protección en favor de la víctima, ya que desde el pasado mes de octubre, los procedimientos por delitos de violencia sexual son también competencia de estos órganos judiciales especializados, según indicaron desde el TSJ.

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes en Murcia al presunto autor de la agresión sexual denunciada por la joven tras varios días de investigación a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam). Según consta en la denuncia, la víctima fue abordada de madrugada por un cliente habitual del local, amigo de los propietarios. Las mismas fuentes detallaron que el hombre la introdujo por la fuerza en uno de los baños y le realizó tocamientos sin consentimiento. Los gritos de la joven alertaron a un cliente, de nacionalidad ucraniana, que abrió la puerta y permitió que ella escapara. Tras la huida, el detenido la habría amenazado para que no denunciara lo ocurrido.

La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional y, tras hacerlo, fue despedida del salón de juegos, donde trabajaba desde mediados de octubre. Agentes especializados de la Ufam iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, que concluyó con la detención del presunto agresor sexual, de 33 años y de nacionalidad guineana.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  4. 4 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  7. 7 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»
  8. 8 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  9. 9

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  10. 10

    Denuncian un «veto político» de Salud a su ex director gerente Asensio López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia

Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia