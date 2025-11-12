Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia Los hechos denunciados se produjeron en un salón de juegos del barrio del Carmen de la capital

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia ordenó este miércoles el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado de agredir sexualmente a una camarera, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. La denunciante, una joven brasileña de 21 años, trabajaba en un salón de juegos ubicado en la plaza Pintor Pedro Flores, en el barrio del Carmen de la capital.

Al investigado se le acusa de un presunto delito de agresión sexual con intimidación. Asimismo, se ha acordado una orden de protección en favor de la víctima, ya que desde el pasado mes de octubre, los procedimientos por delitos de violencia sexual son también competencia de estos órganos judiciales especializados, según indicaron desde el TSJ.

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes en Murcia al presunto autor de la agresión sexual denunciada por la joven tras varios días de investigación a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam). Según consta en la denuncia, la víctima fue abordada de madrugada por un cliente habitual del local, amigo de los propietarios. Las mismas fuentes detallaron que el hombre la introdujo por la fuerza en uno de los baños y le realizó tocamientos sin consentimiento. Los gritos de la joven alertaron a un cliente, de nacionalidad ucraniana, que abrió la puerta y permitió que ella escapara. Tras la huida, el detenido la habría amenazado para que no denunciara lo ocurrido.

La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional y, tras hacerlo, fue despedida del salón de juegos, donde trabajaba desde mediados de octubre. Agentes especializados de la Ufam iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, que concluyó con la detención del presunto agresor sexual, de 33 años y de nacionalidad guineana.