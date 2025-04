El presidente de Sacyr llama a la Comunidad a alcanzar un acuerdo para la liquidación del aeropuerto de Corvera

David Gómez Miércoles, 2 de abril 2025, 11:41 | Actualizado 12:09h. Comenta Compartir

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique Cecilia, apeló este miércoles al Gobierno de la Región de Murcia a alcanzar un acuerdo en el litigios judiciales que mantienen abiertos por liquidación del contrato para la construcción y explotación del aeropuerto de Corvera.

Así lo señaló Manrique Cecilia durante su comparecencia en la comisión parlamentaria creada para investigar sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. «A mí me gustaría que la sociedad concesionaria y la Comunidad de Murcia pudiéramos llegar un acuerdo en este trámite final, porque si no nos vamos a tirar seis o siete años más con este proceso», apeló el empresario, quien recordó que no había problemas en el proceso para crear el aeropuerto «cuando la parte pública y la privada caminábamos juntos».

El actual presidente de Sacyr, que aclaró que nunca fue miembro de la sociedad Aeromur, relató el camino seguido para la construcción del Aeropuerto, en el que el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel y Sacyr fueron de la mano junto a otros empresarios murcianos, dentro de la sociedad Aeromur. «Fue una iniciativa de colaboración público-privada muy difícil y valiente, que marcó un hito y consiguió cosas muy complicadas como la declaración de interés general para el proyecto», el cual venía motivado «por el gran potencial económico que tenía la Región de Murcia en ese momento».

Manrique señaló que la crisis financiera internacional de 2008 echó por tierra todos los planes que tenía la concesionaria. «Teníamos el compromiso de financiación de Banco Espíritu Santo y de la caja de ahorros de Madrid. Pero llega la crisis, CajaMadrid se desvincula y se hace muy difícil conseguir financiación». Fue entonces cuando se pide el primer reequilibrio a la Administración regional, que no lo autoriza pero gestiona la concesión del aval «que en la práctica era un reequilibrio».

La sociedad sigue trabajando y, «con fondos propios y los préstamos conseguidos», acaba la infraestructura a principios de 2012, «una obra magnífica», en opinión de Manrique. Pero surgen más problemas, como la reforma de la normativa aeronáutica, que le obliga a asumir competencias que no estaban previstas, y también la inauguración de la nueva terminal en Alicante, con una inversión de 658 millones por parte del Ministerio de Fomento, y de la segunda pista de San Javier.

«Cada vez era más difícil poner en marcha el contrato, por lo que volvimos a solicitar el reequilibrio. La Comunidad se negó y lo que hizo fue resolver el contrato», recuerda el presidente de Sacyr, quien opina que dicha decisión, pese a que fue respaldada por los tribunales, «no fue buena». «Perdimos todos: la concesionaria no puede recuperar su inversión, la Comunidad no imaginó que iban a ejecutar el aval y la sociedad murciana vio cómo se retrasaba la puesta en marcha el aeropuerto», resumió.

«A nosotros nos hubiera gustado que la liquidación se hubiera realizado de acuerdo y de una manera rápida. Estamos en 2025, todavía no lo hemos logrado, aunque hemos estado cerca alguna vez», señaló el responsable empresarial, quien precisó que «la situación actual es que la sociedad concesionaria tiene un crédito con la Comunidad de 143 millones que, si se acuerda, más de la mitad sería para la la Administración regional y la concesionaria no se recuperaría prácticamente nada de lo que se invirtió, poco más de un millón de euros. El resto sería para los otros acreedores».

Manrique Cecilia aprovechó para reivindicar que se explote más la fórmula de colaboración público-privada para la realización de infraestructuras. Una fórmula que, según dijo, funciona en todo en el mundo pero que se explota poco en España. «Los presupuestos ordinarios de las administraciones no llegan a todo», afirmó. «Tenemos la conciencia tranquilísima de nuestra actuación en el aeropuerto de Corvera», concluyó el presidente de Sacyr.