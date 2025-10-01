La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un piso en alquiler en una imagen de archivo. Reuters

El precio del alquiler en la Región de Murcia crece un 6,5% en el último año

San Javier, Molina de Segura y Los Alcázares registran el mayor repunte interanual con subidas por encima del 12%

LA VERDAD

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:34

El precio de la vivienda en alquiler en la Región de Murcia creció un 6,5% durante el último año, estableciendo el metro cuadrado en los 8,9 euros al mes según el último informe de precios elaborado por idealista. Este dato supone un descenso trimestral del 2,3% y del 1,8% mensual.

La ciudad de Murcia experimentó una subida del 6,2% interanual que dejó el precio del metro cuadrado en 9,3 euros. Entre los municipios analizados por idealista en la Región la mayor subida interanual se ha registrado en San Javier (14,6%), seguida por el incremento del 14,5% de Molina de Segura y del 12,7% en Los Alcázares.

La Manga del Mar Menor (12 euros/m2) es el mercado más exclusivo de la Región, seguida por la capital y Torre-Pacheco (8,9 euros/m2). Molina de Segura y Lorca (7,3 euros/m2 en ambos casos), en cambio, ofrecen las rentas más económicas.

En el tercer trimestre de 2025 se han mantenido las dinámicas establecidas en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el verano el precio ha crecido un 10,9% interanual en España, hasta situarse el metro cuadrado en 14,5 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han bajado un 1,3% durante el tercer trimestre.

Segovia registra el mayor aumento

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en septiembre de 2024, siendo Segovia la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 19,9%. Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Sevilla (9,8%), Alicante (7,5%) y Bilbao (7%). Las menores subidas entre estos mercados se han producido en San Sebastián (0,4%), Málaga (6,1%) y Palma (6,2%). Solo Huesca registró una subida inferior a San Sebastián: 0,2%.

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 24 euros/m2, seguida por Madrid (22,7 euros/m2) y Palma (18,4 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa San Sebastián (18,2 euros/m2) y ya en quinto lugar están Málaga y Valencia (15,4 euros/m2 en ambas capitales). En la parte baja de la tabla encontramos a Ciudad Real y Lugo (7,7 euros/m2 en ambos casos), Zamora (7,9 euros/m2), Cáceres (7,9 euros/m2), Ourense y Jaén (8 euros/m2 en los dos casos).

18 de las 51 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Alicante y Sevilla.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «el alquiler sigue tensionándose sin medida con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen: empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta.

