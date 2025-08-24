El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»
Los populares murcianos arrancan el curso en septiembre con la orden de Feijóo de mantenerse «activados» para ir a las urnas, una decisión que, en todo caso, está en manos del presidente
Domingo, 24 de agosto 2025, 07:14
Si Alberto Núñez Feijóo fuera un entrenador de fútbol, lo que hizo en el congreso nacional del PP el pasado mes de julio fue pedirle ... a sus jugadores que salieran al terreno de juego a mantener una presión alta frente al equipo rival. A achicar espacios, robar balones rápido e irse directos hacia el área contraria.
Ese era otro de los objetivos del líder popular en ese cónclave: que el partido estuviera «activado» y con «la maquinaria engrasada», dicen desde la formación a nivel regional. Tras la pausa de agosto y con septiembre a la vuelta de la esquina, en el PP murciano dicen que están «en forma» para afrontar un adelanto electoral nacional que no dejan de exigir a Pedro Sánchez, siempre en el blanco de sus críticas. En la correa de transmisión que llega desde Génova, habrá más presencia murciana en la dirección del partido. Las incorporaciones destacadas de julio fueron las de Noelia Arroyo y Miriam Guardiola, integradas como vocales en el Comité Ejecutivo. En estas semanas han pasado por la Región otros dirigentes nacionales como Miguel Tellado y Elías Bendodo. Aunque, más allá de eso, poca agenda oficial.
El problema es que lo que piden no está en sus manos. Por ahora, Sánchez está decidido a agotar la legislatura en 2027. Lo ha repetido en numerosas ocasiones, sobre todo a raíz del escándalo de su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán, a día de hoy en prisión. El PP argumenta que el Gobierno está «paralizado» entre estos casos de corrupción y las presiones independentistas, y esto les lleva a confiar en que, dada esta «inestabilidad», «el adelanto electoral nacional puede suceder en cualquier momento».
En clave regional, de entre los temas que los populares vuelven dispuestos a alzar otra vez contra el Ejecutivo de Sánchez, septiembre promete traer otro episodio más a cuenta de la infrafinanciación autonómica. A comienzos de mes, el Gobierno espera aprobar el anteproyecto de ley para la polémica condonación de la deuda acordada entre PSOE y ERC.
Financiación y Trasvase
La medida ha sido duramente criticada por el PP y cuestionada incluso por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En San Esteban y en la sede del partido, la postura sigue siendo la misma: la prioridad no es la quita, sino renovar el sistema de financiación. «La Región no puede ser la más castigada por un sistema caduco mientras Sánchez se pliega a los intereses del independentismo con el cupo catalán», es la idea fuerza en esta cuestión
Otro campo para la batalla política seguirá teniendo al Trasvase Tajo-Segura como protagonista. El 30 de septiembre acaba el año hidrológico y el nuevo comenzará con reservas pero sin resolver los cambios en las reglas de explotación del acueducto. Para los populares es «inasumible» el recorte propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y que, tomando como punto de partida un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), prevé enviar un 50% menos de agua a Levante a partir de 2027.
Así se presenta el nuevo curso político después de un verano extraño. Tras el congreso y con el Presupuesto encarrilado, los populares confiaban en echar la persiana hasta septiembre. Los altercados en Torre Pacheco y la polémica sobre el uso de espacios públicos por la comunidad musulmana en Jumilla alteraron esa tranquilidad. Sobre eso, pasaron de puntillas. En buena medida dejaron la respuesta en manos de la dirección del partido en Madrid.
En un nuevo marco en su relación con Vox, habrá que ver qué recorrido tienen las exigencias que estos impusieron para aprobar las Cuentas de este año, o cómo puede influir en la tramitación de proyectos legislativos como la cuarta ley de simplificación administrativa, la que regulará los vehículos VTC o la reforma de la ley del Mar Menor.
Un congreso regional sin prisas
Ni en Génova ni en Murcia tienen prisa por celebrar el congreso regional murciano. Es algo que quedó claro tras la cita en Madrid del pasado mes de julio. El partido, al contrario que en el congreso de 2022, no va alterar en ese sentido la hoja de ruta: «Se celebrará cuando toque», responden fuentes del PP. ¿Y cuándo toca? «No es antes del próximo verano». El liderazgo de López Miras tampoco se ve cuestionado: en el ecuador de la legislatura, el pasado mes de mayo, admitió en una entrevista con LA VERDAD que sus planes pasaban por seguir al frente del partido y volver a ser el candidato a las autonómicas de 2027.
En la Región no piensan en la carambola para una repetición de las autonómicas
Por activa y por pasiva, incluso cuando el escenario para aprobar el Presupuesto de 2025 parecía más complicado, desde el Gobierno regional y desde el propio PP siempre sostuvieron que para ellos no era una opción repetir elecciones en la Comunidad. Tampoco ahora cuando en la cúpula nacional del PP vuelven a trabajar con la hipótesis de un 'súper domingo' en el que hacer coincidir los comicios de Andalucía y Castilla y León con otra hipotética convocatoria a nivel nacional para lo que aprietan a Pedro Sánchez.
En el caso de los varones populares andaluz y castellano-leonés, Juan Manuel Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco, en sus territorios los comicios están señalados para el primer semestre de 2026, para junio y marzo en principio. Pero hay otros presidentes que, en una estrategia de los de Núñez Feijóo en todo el territorio nacional, también valoran un adelanto. Por ejemplo, Baleares y Extremadura, donde el PP sigue sin sacar adelante los Presupuestos y sin acuerdo con Vox. Pero incluso en Aragón, el Ejecutivo de Jorge Azcón no descarta esta posibilidad en caso de que no prosperen sus cuentas para el ejercicio actual.
En la Región, es precisamente la aprobación de la ley de Presupuestos en julio la que aleja aún más esa posibilidad. Si a los populares murcianos nunca les entusiasmó ir a las urnas de forma anticipada (a pesar de que no sienten que esté en peligro su liderazgo autonómico), menos aún ahora que ya tienen disponibilidad presupuestaria actualizada y encaran así el tramo final de legislatura antes de las autonómicas que tendrían que celebrarse el último domingo de mayo de 2027.
Y esta es la tercera pirueta de la carambola para un adelanto electoral: la Región solo podría sumarse si se celebra antes de mayo de 2026. A partir de entonces ya no sería posible disolver la Asamblea para convocar a la ciudadanía a las urnas. Así lo contempla el Estatuto de Autonomía, que establece que nunca podría hacerse «cuando reste menos de un año para su terminación [de la legislatura]».
