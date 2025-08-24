El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»

Si Alberto Núñez Feijóo fuera un entrenador de fútbol, lo que hizo en el congreso nacional del PP el pasado mes de julio fue pedirle ... a sus jugadores que salieran al terreno de juego a mantener una presión alta frente al equipo rival. A achicar espacios, robar balones rápido e irse directos hacia el área contraria.

Ese era otro de los objetivos del líder popular en ese cónclave: que el partido estuviera «activado» y con «la maquinaria engrasada», dicen desde la formación a nivel regional. Tras la pausa de agosto y con septiembre a la vuelta de la esquina, en el PP murciano dicen que están «en forma» para afrontar un adelanto electoral nacional que no dejan de exigir a Pedro Sánchez, siempre en el blanco de sus críticas. En la correa de transmisión que llega desde Génova, habrá más presencia murciana en la dirección del partido. Las incorporaciones destacadas de julio fueron las de Noelia Arroyo y Miriam Guardiola, integradas como vocales en el Comité Ejecutivo. En estas semanas han pasado por la Región otros dirigentes nacionales como Miguel Tellado y Elías Bendodo. Aunque, más allá de eso, poca agenda oficial.

El problema es que lo que piden no está en sus manos. Por ahora, Sánchez está decidido a agotar la legislatura en 2027. Lo ha repetido en numerosas ocasiones, sobre todo a raíz del escándalo de su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán, a día de hoy en prisión. El PP argumenta que el Gobierno está «paralizado» entre estos casos de corrupción y las presiones independentistas, y esto les lleva a confiar en que, dada esta «inestabilidad», «el adelanto electoral nacional puede suceder en cualquier momento».

En clave regional, de entre los temas que los populares vuelven dispuestos a alzar otra vez contra el Ejecutivo de Sánchez, septiembre promete traer otro episodio más a cuenta de la infrafinanciación autonómica. A comienzos de mes, el Gobierno espera aprobar el anteproyecto de ley para la polémica condonación de la deuda acordada entre PSOE y ERC.

Financiación y Trasvase

La medida ha sido duramente criticada por el PP y cuestionada incluso por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En San Esteban y en la sede del partido, la postura sigue siendo la misma: la prioridad no es la quita, sino renovar el sistema de financiación. «La Región no puede ser la más castigada por un sistema caduco mientras Sánchez se pliega a los intereses del independentismo con el cupo catalán», es la idea fuerza en esta cuestión

Otro campo para la batalla política seguirá teniendo al Trasvase Tajo-Segura como protagonista. El 30 de septiembre acaba el año hidrológico y el nuevo comenzará con reservas pero sin resolver los cambios en las reglas de explotación del acueducto. Para los populares es «inasumible» el recorte propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y que, tomando como punto de partida un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), prevé enviar un 50% menos de agua a Levante a partir de 2027.

Así se presenta el nuevo curso político después de un verano extraño. Tras el congreso y con el Presupuesto encarrilado, los populares confiaban en echar la persiana hasta septiembre. Los altercados en Torre Pacheco y la polémica sobre el uso de espacios públicos por la comunidad musulmana en Jumilla alteraron esa tranquilidad. Sobre eso, pasaron de puntillas. En buena medida dejaron la respuesta en manos de la dirección del partido en Madrid.

En un nuevo marco en su relación con Vox, habrá que ver qué recorrido tienen las exigencias que estos impusieron para aprobar las Cuentas de este año, o cómo puede influir en la tramitación de proyectos legislativos como la cuarta ley de simplificación administrativa, la que regulará los vehículos VTC o la reforma de la ley del Mar Menor.

Un congreso regional sin prisas

Ni en Génova ni en Murcia tienen prisa por celebrar el congreso regional murciano. Es algo que quedó claro tras la cita en Madrid del pasado mes de julio. El partido, al contrario que en el congreso de 2022, no va alterar en ese sentido la hoja de ruta: «Se celebrará cuando toque», responden fuentes del PP. ¿Y cuándo toca? «No es antes del próximo verano». El liderazgo de López Miras tampoco se ve cuestionado: en el ecuador de la legislatura, el pasado mes de mayo, admitió en una entrevista con LA VERDAD que sus planes pasaban por seguir al frente del partido y volver a ser el candidato a las autonómicas de 2027.