Isabel Borrego. Nacho García

El PP exige «más medios» para la lucha contra el narcotráfico en la Comunidad

La diputada popular Isabel Borrego demanda a Interior que los ponga al servicio de la Guardia Civil para actuar contra estos grupos criminales

LA VERDAD

CARTAGENA.

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:19

La diputada nacional del PP Isabel Borrego ha demandado al Ministerio del Interior que, «de forma urgente», dote «de más medios materiales y humanos» a la Guardia Civil de la Región de Murcia para que pueda luchar «con garantías y máxima seguridad» contra el narcotráfico en las costas de la Comunidad. El Grupo Popular presentó en junio una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno de Sánchez a que «asuma» las reivindicaciones de los guardias civiles en este sentido.

Borrego afirma que en la Región son continuos los hallazgos en las playas de restos de las operaciones de narcotráfico, aunque la Benemérita «solo dispone de dos embarcaciones de servicio marítimo y no siempre están a disposición de los agentes».

Tras reunirse con representantes autonómicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mantiene Borrego que «el Ministerio del Interior reconoce la existencia de nuevas bandas de narcotraficantes, pero frente a esa realidad no están tomando las medidas necesarias, como establecer nuevos protocolos de actuación, dotar de más medios materiales y humanos, y poner en marcha más medidas de seguridad, para así poner coto a la entrada de sustancias estupefacientes».

A juicio de Borrego, «es necesario un compromiso del Gobierno central aumentando los efectivos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes organizadas».

