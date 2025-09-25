El juez ordena a la UCO que investigue los mails de Begoña Gómez por los que quiere enviarla al jurado La Complutense ha entregado a Peinado decenas de mails de la mujer del presidente y de su asesora de Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez, ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las decenas de mails que ha aportado a la causa el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid UCM), Juan Carlo Doadrio. Este algo cargo de la Complutense aseguró en sede judicial haberse cruzado un centenar de correos con Gómez y con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez que supuestamente trabajaba para la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez.

Peinado, en una resolución emitida este jueves a la que ha tenido acceso este periódico, ordena a los funcionarios del instituto armado que hagan un «análisis» de toda esa correspondencia para que elaboren el «correspondiente informe», después de «eliminarse» los correos que «tengan contenido personal».

Esos mails de Doadrio, según explicó el miércoles el propio magistrado, han sido uno de los elementos de peso que le hicieron tomar la decisión de dictar el auto «transformación del procedimiento al tribunal del jurado» al considerar que tienen elementos suficientes para sentar en el banquillo a Gómez por malversación por haber usado supuestamente a Álvarez, su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid.

En esa resolución del pasado miércoles, Peinado anunció su su determinación de que la esposa del presidente del Gobierno se siente en ese banquillo para ser enjuiciada por los ciudadanos y que lo haga acompañada de la propia Cristina Álvarez (que actualmente sigue ostentando el cargo de directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno) y del actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018. Martín en su declaración como imputado el pasado mayo se desvinculó por completo del nombramiento de la asesora al poco de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.