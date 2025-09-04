La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sesión en una de las terapias que presta Famdif en sus instalaciones, en una imagen de archivo. V. Vicéns / AGM

Política Social desbloquea el pago a las asociaciones de discapacidad

Famdif alertó en julio de que no había recibido nada en todo el año de la subvención del IMAS y amenazó con suspender las terapias que presta

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:54

Las asociaciones del tercer sector que dependen de las subvenciones nominativas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad recibirán la próxima semana el ... cobro de las partidas destinadas a financiar su funcionamiento en 2025, tras superar meses de dificultades económicas por la falta de fondos.

