Política Social desbloquea el pago a las asociaciones de discapacidad

Las asociaciones del tercer sector que dependen de las subvenciones nominativas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad recibirán la próxima semana el ... cobro de las partidas destinadas a financiar su funcionamiento en 2025, tras superar meses de dificultades económicas por la falta de fondos.

A principios de julio, tras más de seis meses sin recibir las ayudas asignadas en el capítulo 4 de los Presupuestos, que la Comunidad gestiona a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif / Cocemfe) lanzó la voz de alarma. Aseguró que las entidades estaban viviendo una «situación insostenible» por el retraso en los pagos provocado por la demora en la aprobación de las cuentas de 2025. En el caso, de las 16 asociaciones de la discapacidad a las que representa, la subvención adeudada sumaba más 667.000 euros.

Una propuesta de urgencia

La presidenta de Famdif, Carmen Gil, señaló que, si la Consejería no desbloqueaba al menos parte del dinero, su entidad se veía abocada a suspender la prestación de los servicios y terapias de las que se benefician cerca de 6.000 personas en la Región.

Para paliar el efecto del retraso de las cuentas regionales, la Comunidad gestionó un crédito sin intereses para las entidades

Política Social desactivó finalmente esta situación de urgencia facilitando el 50% de la ayuda para Famdif a través de un crédito sin intereses del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref). «Nos hicieron la propuesta de cobrar una parte proporcional con este sistema, que es un préstamo que la Comunidad Autónoma aporta a los proveedores con los que trabaja, y pudimos tener unos 300.000 euros para prestar nuestros servicios», explican desde Famdif.

Más de 1,5 millones

El retraso de estas subvenciones afecta también a otras entidades, como las dos federaciones de personas sordas de la Región –Fasen y Fsormu– que deben recibir un total de 266.334 euros; la Fundación Jesús Abandonado (285.565 euros que van destinados a financiar sus viviendas rotatorias); el albergue de la hospitalidad de Santa Teresa, que espera 200.000 euros, y la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), que recibirá 61.817 euros, entre otras. Dichas asociaciones suman más de un millón y medio de euros en total.

Fuentes de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, confirmaron a LA VERDAD que ya se ha ordenado el pago de las ayudas y que las transferencias se harán efectivas finalmente «la semana próxima». «Gracias al trabajo realizado por el Gobierno regional para sacar adelante los Presupuestos, las organizaciones y entidades sociales podrán disponer de las ayudas necesarias para poder seguir trabajando por las personas más vulnerables», señalaron desde este departamento de la Comunidad.

Desde la Consejería afirman que la próxima semana se efectuarán las transferencias para financiar distintos servicios

Por su parte, Famdif, que reconoce «el esfuerzo del Gobierno regional» para solucionar el problema, recuerda que las entidades a las que representa ofrecen «servicios como fisioterapia o logopedia, que si los tuviera que dar la propia Administración no tendría con el dinero que nos da ni para empezar».

La presidenta de la entidad insiste en la necesidad de que se aborde un cambio en el sistema para que los retrasos no vuelvan a ocurrir. «Llevamos muchos años buscando una modificación a nivel jurídico. Y vamos a seguir trabajando, como hemos venido haciendo en años anteriores, con la propia Consejería y con nuestras entidades, para buscar una solución a largo plazo», afirmó.