Policías nacionales y guardias civiles plantean al presidente López Miras la falta de personal

Lo han dicho por activa y por pasiva pero asociaciones de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado reiteraron este lunes, en ... una reunión con el presidente regional, Fernando López Miras, su preocupación por el déficit de plantillas y la falta de unas instalaciones adecuadas. El líder del Ejecutivo regional mantuvo una reunión en el Palacio de San Esteban con representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Tras escuchar sus reivindicaciones, lanzó un mensaje en el que hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno central dote a la Comunidad de más agentes «para dejar de ser así la comunidad con menos policías y guardias civiles por habitante».

El presidente regional explicó que concretamente la Región tiene actualmente 235 policías y guardias civiles por cada 100.000 habitantes, 88 menos que la media nacional. Tras el encuentro, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, afirmó que «existe una realidad que hoy hemos puesto encima de la mesa: necesitamos más efectivos de Policía y de Guardia Civil». El pasado agosto, la entonces delegada del Gobierno, Mariola Guevara, anunció la incorporación a partir de octubre de, al menos, 176 nuevos agentes y remarcó que ayudaría a suplir el déficit regional.

«Coches con 25 años y 550.000 kilómetros»

El secretario general de AUGC, Juan García Montalbán, aseguró que ese incremento de agentes «es bienvenido si es una primera fase» y remarcó que llevan años cifrando en medio millar la cifra de agentes necesarios en la Región. Insistió en que la Región sufre ahora mayor criminalidad y los delitos que afronta, como la ciberdelincuencia, los delitos de odio o la violencia de género, requieren de más profesionales en labores de investigación.

El dirigente de AUGC hizo énfasis, además, en la falta de vehículos que sufre este cuerpo en la Comunidad y señaló la existencia de automóviles «con 25 años y más de 550.000 kilómetros». En la reunión los representantes de esta asociación de guardias civiles incidieron, además, en el mal estado de algunos cuarteles, como los de Alhama, Mazarrón o Águilas, y en la necesidad de retomar el cuartel de Cartagena.

El secretario general del Comité Federal del Sindicato Unificado de Policía en la Región, Adrián Rodríguez, remarcó que «con un catálogo de puestos de trabajo de hace 22 años no podemos ofrecer un servicio de calidad ni hacer frente a las nuevas realidades delincuenciales». Hizo hincapié, además, en la necesidad de algunas infraestructuras, como la comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla, que lleva años de retraso.

En la reunión, explicó Rodríguez, también se abordaron otros asuntos, como la reclamación de una jubilación digna para los integrantes de ambos cuerpos. García Montalbán insistió en que pueden existir diferencias de hasta 600 euros con las pensiones que reciben los miembros de otros cuerpos al término de su vida laboral.