López Miras reunido con los representantes de las asociaciones SUP y AUGC. Javier Carrión/ AGM

Policías nacionales y guardias civiles plantean al presidente López Miras la falta de personal

El líder del Ejecutivo autonómico recalca que la Región está a la cola del país en plantilla y exige al Gobierno central un aumento de agentes

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:35

Lo han dicho por activa y por pasiva pero asociaciones de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado reiteraron este lunes, en ... una reunión con el presidente regional, Fernando López Miras, su preocupación por el déficit de plantillas y la falta de unas instalaciones adecuadas. El líder del Ejecutivo regional mantuvo una reunión en el Palacio de San Esteban con representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Tras escuchar sus reivindicaciones, lanzó un mensaje en el que hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno central dote a la Comunidad de más agentes «para dejar de ser así la comunidad con menos policías y guardias civiles por habitante».

