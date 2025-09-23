La Policía identifica a 16 víctimas de trata con fines sexuales en la Región de Murcia

La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional (Ucrif) ha identificado, en lo que llevamos de 2025, a 16 ... víctimas de trata con fines de explotación sexual en la Región de Murcia, lo que supone dos más que en la misma fecha del año pasado, un 14,3% más.

Con motivo del día internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora hoy, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad recuerda que, fruto de la colaboración con entidades sociales como Apramp, Cats, Oblatas, Cepaim, Accem o Cruz Roja, las víctimas cuentan en la Región con recursos de «acogida, atención sociosanitaria y asesoramiento psicosocial y legal» para poder recuperar su libertad y rehacer sus vidas después de haber caído en manos de las mafias, donde son engañadas y extorsionadas.

En 2024, la cifra de personas en riesgo de caer en esta situación alcanzó las 218. El Ministerio identifica como personas en riesgo a las que en una inspección son localizadas trabajando en lugares de ejercicio de prostitución, y que, por lo tanto, tienen más posibilidades de convertirse en víctimas. Este año, solo en el primer semestre, Apramp ha detectado a 4.229 personas en riesgo en el país, y el 30% de las atendidas dicen haber sido explotadas siendo menores.

Marcela, una superviviente de la trata de origen brasileño que lleva 20 años ayudando a otras víctimas en Apramp, alerta de que «los puteros exigen cada vez cuerpos más jóvenes», y explica cuál es el rasgo común que lleva a todas estas mujeres a caer en las redes de las mafias: «La situación de vulnerabilidad, y no solo económica. En 20 años que llevo atendiendo en Apram, no he visto a ninguna víctima que procediera de una vida familiar completamente estructurada. Más importante que la falta de dinero es la falta de atención de los familiares, la falta de afecto».

Más españolas

En eso, las redes sociales han ido ganando peso: «Las mafias siempre van un paso por delante de la Policía, y ya no necesitan viajar a otros países; pueden ir a las redes a buscar víctimas, porque todos cometemos el error de contar nuestras vidas, nuestras tristezas, y las menores son más fáciles de manipular. No hablo solo de mujeres extranjeras. En la unidad móvil estamos viendo un aumento considerable de niñas españolas».

Entre los recursos habilitados en la Comunidad, destacan los servicios itinerantes de atención a pie de calle para ofrecer asistencia y detectar posibles indicios de explotación sexual, así como centros de atención integral. Además, hay un protocolo sanitario para las víctimas. «Lo más importante es que denuncien –subraya Marcela–. Hay muchas entidades especializadas y mucha gente que puede ayudarlas».