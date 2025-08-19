Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer por captar a las víctimas y engañarlas para que contrajesen importantes deudas

La Policía Nacional ha liberado a 5 mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia y ha procedido a la detención de una mujer y dos hombres a quienes se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de drogas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, al considerarlos responsables de captar a mujeres en sus países de origen para explotarlas sexualmente en España.

La investigación se inició a principios del mes de junio tras contactar con una mujer que manifestó ser víctima de explotación sexual en una casa prostíbulo situado en la ciudad de Murcia y que había sido engañada bajo la falsa promesa de trabajar y poder regularizar su situación en el país.

La víctima había sido captada en su país de origen por otra mujer, que le habría animado a venir a España facilitándole los billetes de avión, la reserva de hotel y dinero en efectivo para poder justificar su entrada como turista en territorio nacional.

Una vez en España, la víctima se percató que no había venido a trabajar, siendo sometida para realizar el ejercicio de la prostitución y poder saldar la deuda contraída con el entramado criminal por los gastos originados en su viaje. Además, las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes con los clientes, que eran suministradas por los investigados.

La investigación de la Policía Nacional culminó el pasado mes de Julio con dos registros judiciales, uno en el domicilio de los investigados y el segundo en el prostíbulo, permitiendo localizar otras cuatro víctimas más de explotación sexual, diversa documentación, la incautación de tres vehículos y diversas cantidades de sustancias estupefacientes como marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional de la principal responsable de los hechos.

Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.