Podemos quiere anteponer «los problemas de la gente» frente a «la agenda del odio»

«Los problemas de la gente» son, para Podemos, su prioridad de cara al nuevo curso político. Así lo aseguró la diputada regional de la formación, María Marín, quien afirmó que «la vivienda, la precariedad laboral, los barracones en nuestros coles, las listas de espera de la sanidad pública, el Mar Menor que este verano ha estado de nuevo en una situación crítica o las macroplantas de biogás» serán el objetivo de su partido este año.

Marín lamentó que este verano la Región «solo ha sido noticia por las campañas de odio de la ultraderecha, campañas que son una vergüenza para nuestra tierra». Al hilo, la diputada aseguró que comienzan el curso «con un reto muy claro, tirar a la basura la agenda del odio de Antelo y de López Miras», que, según dijo, cambiarán por otra «que habla de los problemas del día a día de la gente trabajadora, de nuestros jóvenes o de nuestros pensionistas».

Entre estos «problemas de la gente» ha hecho referencia a que comprar una vivienda «se ha vuelto algo imposible para la inmensa mayoría» o que en las listas de espera del SMS «hay más de 200.000 personas y 60.000 sin fecha asignada», así como que 2.000 alumnos empezarán el curso en los más de 78 barracones instalados por toda la Región, «todo ello en la Comunidad Autónoma con la peor tasa de fracaso escolar».