La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de la construcción, durante su jornada laboral, en una imagen de archivo. Nacho García

Podemos pide suspender la jornada laboral en las horas centrales ante la ola de calor

La diputada María Marín asegura que «nadie tiene por qué jugarse la vida en el tajo»

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:26

Podemos de la Región de Murcia ha reclamado este lunes al Gobierno autonómico y a la patronal la suspensión de la jornada laboral en las horas centrales del día ante los avisos decretados en la comunidad autónoma por la ola de calor.

«No hay derecho a esta situación. Nadie tiene por qué jugarse la vida en el tajo», ha dicho la portavoz de la formación morada, María Marín, en un comunicado.

A su juicio, «en plena alerta roja es una temeridad que ni el Gobierno regional ni la patronal hayan tomado ninguna medida para proteger la vida de miles de trabajadores que hoy van a estar expuestos a un grave riesgo».

Para concluir, Marín ha comparado la «ausencia» de medidas adoptadas con las que se toman para proteger a otros colectivos.

«Si en un episodio de alerta climatológica se suspende la actividad educativa o los eventos deportivos, no entendemos por qué no se suspende y se aplaza también la jornada laboral», ha señalado la portavoz regional de Podemos, que ha insistido en que «parece que las vidas de los trabajadores no importaran».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  5. 5 Un extraordinario Fermín Aldeguer rompe su techo y logra el segundo puesto en Austria
  6. 6

    Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»
  7. 7 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  8. 8

    Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables
  9. 9

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más
  10. 10 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Podemos pide suspender la jornada laboral en las horas centrales ante la ola de calor

Podemos pide suspender la jornada laboral en las horas centrales ante la ola de calor