Podemos pide suspender la jornada laboral en las horas centrales ante la ola de calor

Podemos de la Región de Murcia ha reclamado este lunes al Gobierno autonómico y a la patronal la suspensión de la jornada laboral en las horas centrales del día ante los avisos decretados en la comunidad autónoma por la ola de calor.

«No hay derecho a esta situación. Nadie tiene por qué jugarse la vida en el tajo», ha dicho la portavoz de la formación morada, María Marín, en un comunicado.

A su juicio, «en plena alerta roja es una temeridad que ni el Gobierno regional ni la patronal hayan tomado ninguna medida para proteger la vida de miles de trabajadores que hoy van a estar expuestos a un grave riesgo».

Para concluir, Marín ha comparado la «ausencia» de medidas adoptadas con las que se toman para proteger a otros colectivos.

«Si en un episodio de alerta climatológica se suspende la actividad educativa o los eventos deportivos, no entendemos por qué no se suspende y se aplaza también la jornada laboral», ha señalado la portavoz regional de Podemos, que ha insistido en que «parece que las vidas de los trabajadores no importaran».