Hasta 10 playas con bandera amarilla y 2 con roja hoy en la Región de Murcia El resto de arenales tienen la enseña verde

LA VERDAD Viernes, 29 de agosto 2025, 12:20

Los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto este viernes 29 de agosto, con la bandera verde a excepción de 10 arenales que tienen la enseña amarilla que pide precaución en el baño y dos con roja, que lo prohíben.

Con bandera amarilla están las playas de Águilas de La Cabaña, Calarreona y Matalentisco. En Cartagena las de Calblanque, Cala del Barco, La Azohía (El Cuartel y Chapineta) y San Ginés. En Mazarrón las playas de la Pava y Castelar.

Con bandera roja están los arenales de La Unión de El Lastre y Bahía I.

La Dirección del Plan Copla recuerda que, para disfrutar de un baño seguro, es necesario atender en todo momento las indicaciones de los socorristas del puesto de vigilancia en la playa.

Temas

Playas