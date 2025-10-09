La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una alumna estudia matemáticas en una imagen de archivo. Guillermo Carrión/ AGM

El plan de refuerzo en Matemáticas y Lengua suma cien nuevos centros de la Región de Murcia

Educación asegura que el programa 'Supérate' ha mejorado en dos puntos la tasa de titulación en ESO en su primer curso de aplicación

David Gómez

David Gómez

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:02

Un centenar de centros educativos de la Región se suman en este curso académico al programa 'Supérate', puesto en marcha por la Consejería de Educación ... con fondos europeos del plan PROA+ con el objetivo de ofrecer tutorías en grupos reducidos a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato para reforzar así las competencias en Lengua Castellana y Matemáticas. Con las nuevas incorporaciones, el programa contará con 400 colegios e institutos de la Región, pues los 100 de este curso se suman a los 300 del pasado año.

