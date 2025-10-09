El plan de refuerzo en Matemáticas y Lengua suma cien nuevos centros de la Región de Murcia

Un centenar de centros educativos de la Región se suman en este curso académico al programa 'Supérate', puesto en marcha por la Consejería de Educación ... con fondos europeos del plan PROA+ con el objetivo de ofrecer tutorías en grupos reducidos a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato para reforzar así las competencias en Lengua Castellana y Matemáticas. Con las nuevas incorporaciones, el programa contará con 400 colegios e institutos de la Región, pues los 100 de este curso se suman a los 300 del pasado año.

El consejero de Educación, Víctor Marín, hizo balance este jueves en el Consejo de Gobierno del primer año de funcionamiento de 'Supérate', que este curso contará con una inversión de 21,7 millones de euros, que serán más el año que viene, hasta alcanzar los 37 millones de euros.

Así, durante el primer curso de implantación de 'Supérate', la Consejería ha constatado que la mayoría del alumnado que participa en las tutorías de grupos reducidos consigue promocionar de curso. Tras el análisis de los centros participantes en el plan el pasado curso, los indicadores de rendimiento académico, como la tasa de alumnado idóneo, la tasa de alumnado que no supera tres o más materias, la tasa de alumnado repetidor y los resultados en las pruebas de evaluación de diagnóstico regional, indican que el 80% de los centros de Primaria y el 97% de los de Secundaria han mostrado una mejoría en este indicador.

La iniciativa, financiada con fondos europeos, permite incrementar el porcentaje de alumnos que pasan de curso

En cuanto a la promoción de curso, el 94,8% del alumnado que participó el curso pasado en 'Supérate' ha promocionado en Primaria, el 83,5% en Secundaria y el 83,6% en Bachillerato.

De esta forma, según el Gobierno regional, la tasa de titulación en ESO ha crecido dos puntos, hasta situarse en el 85%, mientras que en Bachillerato se ha incrementado un punto, alcanzando el 87,4%. Los índices de promoción (alumnos que pasan de curso) han mejorado en ESO y Bachillerato, con avances de entre uno y dos puntos en todos los cursos. El progreso medio se sitúa en torno al 2% en ambas etapas, según declaró el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La meta que pretende alcanzar este plan de refuerzo es bajar la altísima tasa de abandono escolar temprano en la Región de Murcia, que se sitúa en el 19,2%, de las más elevadas de España.

Absentismo en municipios

Por otro lado, también en materia educativa, el Ejecutivo autorizó ayer la concesión de 516.294 euros en subvenciones a los ayuntamientos de la Región para que pongan en marcha durante el presente curso actuaciones destinadas a reducir el absentismo escolar y favorecer la inclusión en el sistema educativo del alumnado con bajos índices de asistencia a las aulas o en riesgo de abandono escolar. Las subvenciones están cofinanciadas con fondos europeos del Programa FSE+ 2021-2027.

Los ayuntamientos beneficiarios deberán desarrollar planes de prevención del absentismo escolar y reducción del abandono educativo temprano mediante la contratación de profesionales.