Un proyecto regional mejora las notas del 75% de los alumnos: «Te sientes más segura si tienes a alguien que ha pasado por lo mismo»

Los alumnos del IES Mediterráneo contaron este miércoles su experiencia con el programa Referen-T, que la Comunidad Autónoma puso en marcha hace dos años ... como proyecto piloto y que ha demostrado ser una herramienta muy útil, tanto para paliar el abandono escolar como para mejorar los resultados académicos. La premisa es sencilla: alumnos que apadrinan a otros nuevos para hacerles más fácil la vida en el instituto, ayudarles a organizarse y animarlos a sacar mejores notas.

De esta forma, 31 alumnos veteranos del centro se convirtieron el pasado curso en los tutores de otros 32 de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO a los que guiaron en sus primeros pasos por el centro e infundieron confianza.

Isabel Madrid y Nerea Hernández son dos de las estudiantes de FP que participaron como madrinas durante el curso pasado. «Ayudamos a los alumnos nuevos en su día a día, en sus estudios y en todo en lo que nos piden. Al principio me agobiaba un poco porque no sabía si iba a poder llevar lo mío y ayudarla a ella, pero luego fue muy bien», comentó Isabel Madrid.

Su amadrinada es Aitana Martínez, que recomendó encarecidamente la experiencia. «Te sientes más segura cuando llegas al instituto y tienes a tu madrina que ha pasado por lo mismo que tú aconsejándote. Llegas perdida y dices: vale soy un caos y no sé a dónde ir. A mí me costó adaptarme, conocer gente nueva y que los exámenes se acumulasen. Ella me ayudó a adaptarme y a mantener hábitos de estudio».

Para Nerea Hernández la experiencia ha sido muy buena y aseguró sentirse «muy orgullosa» de su amadrinado, José Daniel García. «Les asesoramos en cómo gestionarse los horarios o cómo separar su vida personal de los estudios, porque el estado anímico también afecta mucho a nivel académico».

«Yo estaba muy nervioso cuando entré en el instituto. Todos los días me preguntaba si había hecho los deberes y yo le consultaba por todo. Ahora tenemos un vínculo muy bueno», explicó José Daniel García.

Los datos avalan el éxito de este programa, ya que según el consejero de Educación, Víctor Marín, «el 75% de los alumnos han mejorado ostensiblemente sus calificaciones y su integración. En Primero y Segundo de la ESO el 60% han mejorado sus calificaciones, mientras que en Tercero de la ESO ha sido el 100% y en Cuarto más del 80%».

El concejal de Educación, Nacho Jáudenes, destacó el papel que el programa juega en la lucha contra el abandono escolar. «Uno de nuestros principales objetivos es la lucha contra el absentismo escolar y, de hecho, es donde más recursos estamos poniendo tanto la Consejería como el propio Ayuntamiento. Por eso agradezco todos estos programas que contribuyen a reducirlo», afirmó Jáudenes. Durante el curso pasado, el programa Refenren T se implementó en veinte institutos de toda la Región, de los cuales cuatro se encuentran el municipio de Cartagena: IES Arturo Pérez Reverte, IES Santa Lucía, IES Galileo y en el Mediterráneo.