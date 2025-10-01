La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aitana Martínez, Isabel Madrid, Juan Daniel García y Nerea Hernández, en el IES Mediterráneo. P. Sánchez / AGM

Un proyecto regional mejora las notas del 75% de los alumnos: «Te sientes más segura si tienes a alguien que ha pasado por lo mismo»

Referen-T sitúa a los estudiantes más veteranos como tutores de los recién llegados al instituto

Eva Cavas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:48

Los alumnos del IES Mediterráneo contaron este miércoles su experiencia con el programa Referen-T, que la Comunidad Autónoma puso en marcha hace dos años ... como proyecto piloto y que ha demostrado ser una herramienta muy útil, tanto para paliar el abandono escolar como para mejorar los resultados académicos. La premisa es sencilla: alumnos que apadrinan a otros nuevos para hacerles más fácil la vida en el instituto, ayudarles a organizarse y animarlos a sacar mejores notas.

Un proyecto regional mejora las notas del 75% de los alumnos: «Te sientes más segura si tienes a alguien que ha pasado por lo mismo»