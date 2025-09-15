La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de alumnos de la ESO, a su llegada al instituto Los Molinos, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez/ AGM

El servicio de Prevención del Absentismo logró en Cartagena la plena escolarización de 62 niños el pasado curso

La labor de las educadoras ha sido premiada en varias ocasiones y son puestas como ejemplo de buenas prácticas en otros municipios de la Región

Eva Cavas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:06

Con el curso escolar recién empezado, las educadoras del servicio de Prevención contra el Absentismo Escolar echan el resto para procurar que ningún menor en ... edad escolar se quede atrás. No en vano este servicio, dependiente de la Concejalía de Educación, ha recibido el reconocimiento de la Federación de Municipios a sus buenas prácticas hasta en dos ocasiones y sus trabajadoras han sido requeridas por toda la Región y varios municipios vecinos para explicar los programas que ponen en marcha en Cartagena.

