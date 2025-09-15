El servicio de Prevención del Absentismo logró en Cartagena la plena escolarización de 62 niños el pasado curso

Con el curso escolar recién empezado, las educadoras del servicio de Prevención contra el Absentismo Escolar echan el resto para procurar que ningún menor en ... edad escolar se quede atrás. No en vano este servicio, dependiente de la Concejalía de Educación, ha recibido el reconocimiento de la Federación de Municipios a sus buenas prácticas hasta en dos ocasiones y sus trabajadoras han sido requeridas por toda la Región y varios municipios vecinos para explicar los programas que ponen en marcha en Cartagena.

«De una población de más de 28.476 alumnos de entre 6 y 16 años este año hay 344 casos abiertos del curso anterior, lo que representa el 1,66% del total», explicó el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes. Un dato que la responsable del servicio, Mar Cánovas, concretó diciendo que «mantenemos un número bastante estable de casos abiertos. El curso pasado conseguimos que 62 niños se incorporaran totalmente al sistema educativo y que más de 40 mayores de 16 años también se integraran en otros servicios. No hay ningún caso de un menor sin escolarizar en Cartagena».

Tal y como explicó el edil, en los centros de Santa Lucía, Los Mateos y Lo Campano es donde se trabaja con mayor intensidad por sus elevados índices de absentismo. «Es en esos centros donde más se trabaja para evitarlo y prevenirlo. De hecho allí se inició el curso pasado la prueba piloto del proyecto Icue de la Consejería de Educación, que refuerza el personal docente en estos centros con una inversión importante. Además también se han flexibilizado los concursos para favorecer que los docentes que quieren trabajar en esta zona puedan hacerlo y tener así unas plantillas más estables».

Los cursos en los que más absentismo se produce es en Primero y Segundo de la ESO, por lo que otra de las medidas que se están estudiando en el ámbito regional es que ambos cursos se impartan en los colegios de Primaria. «El paso al instituto es un cambio muy fuerte para los niños, porque también es un cambio en la enseñanza. En Secundaria los docentes están más especializados en las materias, mientras que en Primaria se preparan en psicología y resolución de conflictos. Y eso se nota mucho», afirmó Cánovas.

A pesar de que hay menos casos, el servicio está muy centrado en Primaria para evitar que los casos terminen siendo más graves. «Damos mucha importancia a los casos de Primaria. Cada 15 días, o incluso semanalmente, nuestras educadoras hacen intervenciones en las aulas de los colegios y en el segundo trimestre con los padres. Este año se ha trabajado la prevención con unos 1.200 alumnos de Primero de la ESO que, junto a los de Primaria, ascienden a 3.500 menores».

Las campañas municipales ponen el foco especialmente en los padres. «El motivo principal por el que se produce el absentismo es familiar. En estos casos los padres no se preocupan de la educación. De hecho, el curso pasado se abrieron 272 expedientes por esta causa. La campaña 'No lo dejes' está enfocada principalmente a los padres, que son los responsables de los niños, pero también a los docentes y a los propios chavales», indicó Jáudenes.

En este sentido, Cánovas lanzó también un mensaje dirigido a la ciudadanía «para que interioricen que los niños tienen que estar en el colegio porque es su espacio seguro». A lo largo de este curso, desde la Concejalía se va a potenciar este tema a través de redes sociales, con vídeos explicativos dirigidos a las familias como refuerzo en los barrios más vulnerables.

Problemas de salud mental

Tal y como confirmó Mar Cánovas, otra de las causas de absentismo detectadas en los últimos años son los problemas de salud mental. «Cada vez hay más casos entre los menores. Por eso trabajamos también con los Profesores de Servicios a la Comunidad (PSC), los jefes de estudio, tutores y especialistas con el objetivo de ir todos en la misma línea y ayudar realmente al alumno».

Solo los casos más graves acaban en la Fiscalía. Durante el pasado curso fueron ocho, de los cuales cuatro eran hermanos.

La Concejalía aumentó un 150% el presupuesto para personal y campañas de concienciación en tres años

Durante el presente ejercicio, el servicio de Prevención contra el Absentismo va a ser reforzado con dos incorporaciones nuevas, por lo que contará con siete educadoras. «Para esto hemos aprovechado una subvención regional de 63.314 euros, que completamos desde el Ayuntamiento con 25.700 euros. Desde 2023 el presupuesto para este servicio se ha aumentado en un 150%, no solo en personal sino en las campañas de concienciación», destacó el concejal.

La incorporación de estas dos educadoras servirá para hacer un seguimiento más exhaustivo de los menores una vez dejan la Secundaria. «Queremos tratar de animar a los adolescentes que cumplen los 16 a que se integren en otros servicios», dijo la responsable de Absentismo.

Una unidad policial a su servicio

El servicio de Prevención contra Absentismo cuenta con una unidad de Policía Local dedicada en exclusiva a esta labor, que está compuesta por ocho agentes. «Se encargan, por ejemplo, de notificar los casos, vigilar que los menores están en clase, dar charlas en las aulas y en muchos casos se convierten en referentes para ellos», manifestó el concejal de Educación.

Además de con la Policía Local, las educadoras trabajan codo con codo con Servicios Sociales, especialmente en la detección de nuevos casos. Las dos concejalías contrastan los casos abiertos en cada una de ellas para que, en caso de que haya familias con altos índices de vulnerabilidad y con menores a su cargo que presenten absentismo escolar, se trabaje de forma coordinada desde ambos equipos municipales.

Con el objetivo de hacer más atractiva la vuelta al cole, la Concejalía de Educación colabora también con el Jimbee en un centro cada año, cuyos jugadores participan en charlas para motivar a los alumnos y a final de curso pueden asistir a un partido de fútbol sala.