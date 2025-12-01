El plan 'Coast craft' diseña estrategias para la resiliencia climática de El Carmolí El proyecto europeo contempla una inversión de hasta 250.000 euros para la recuperación de esta zona del Mar Menor

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, junto al resto de participantes en la reunión del proyecto europeo Coast Craft.

LA VERDAD Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:25

La Región participa en el proyecto europeo Coast Craft impulsando soluciones sostenibles para la recuperación de El Carmolí. La iniciativa, cofinanciada en un 80% por el fondo Interreg, cuenta con un presupuesto superior a 250.000 euros y se desarrollará hasta 2029.

El objetivo es desarrollar nuevas herramientas creativas e inteligentes orientadas a reforzar la adaptación al cambio climático y la regeneración ambiental del entorno.

Las actuaciones previstas incluyen reuniones técnicas, análisis comparados y visitas de campo que permitirán trasladar a El Carmolí soluciones innovadoras aplicadas en otros territorios europeos. «Nuestro objetivo es claro: utilizar la mejor ciencia, la mejor planificación y la mejor experiencia internacional para acelerar la regeneración ambiental de este espacio único», dijo el director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán.

Coast Craft cuenta con otras partes interesadas, denominadas 'stakeholders', para coordinar las primeras fases de trabajo y avanzar en un enfoque común que permita trasladar a la Región de Murcia las mejores prácticas de gestión costera aplicadas en otros puntos de Europa. El proyecto Coast Craft reúne a siete ciudades y regiones europeas, entre ellas Flesinga como socio principal en Países Bajos; Ostende en Bélgica, la provincia de Livorno en Italia, Qender en Albania, Vidurio ir vakarų, Lietuvos en Lituania y Severoiztochen en Bulgaria, junto a la Región de Murcia.

La reunión celebrada esta semana sirvió además para preparar el encuentro internacional que se celebrará en Murcia el primer trimestre de 2026. En él se analizarán los avances del primer año de trabajo y se definirán las próximas fases.