La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, junto al resto de participantes en la reunión del proyecto europeo Coast Craft. CARM

El plan 'Coast craft' diseña estrategias para la resiliencia climática de El Carmolí

El proyecto europeo contempla una inversión de hasta 250.000 euros para la recuperación de esta zona del Mar Menor

LA VERDAD

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:25

Comenta

La Región participa en el proyecto europeo Coast Craft impulsando soluciones sostenibles para la recuperación de El Carmolí. La iniciativa, cofinanciada en un 80% por el fondo Interreg, cuenta con un presupuesto superior a 250.000 euros y se desarrollará hasta 2029.

El objetivo es desarrollar nuevas herramientas creativas e inteligentes orientadas a reforzar la adaptación al cambio climático y la regeneración ambiental del entorno.

Las actuaciones previstas incluyen reuniones técnicas, análisis comparados y visitas de campo que permitirán trasladar a El Carmolí soluciones innovadoras aplicadas en otros territorios europeos. «Nuestro objetivo es claro: utilizar la mejor ciencia, la mejor planificación y la mejor experiencia internacional para acelerar la regeneración ambiental de este espacio único», dijo el director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán.

Coast Craft cuenta con otras partes interesadas, denominadas 'stakeholders', para coordinar las primeras fases de trabajo y avanzar en un enfoque común que permita trasladar a la Región de Murcia las mejores prácticas de gestión costera aplicadas en otros puntos de Europa. El proyecto Coast Craft reúne a siete ciudades y regiones europeas, entre ellas Flesinga como socio principal en Países Bajos; Ostende en Bélgica, la provincia de Livorno en Italia, Qender en Albania, Vidurio ir vakarų, Lietuvos en Lituania y Severoiztochen en Bulgaria, junto a la Región de Murcia.

La reunión celebrada esta semana sirvió además para preparar el encuentro internacional que se celebrará en Murcia el primer trimestre de 2026. En él se analizarán los avances del primer año de trabajo y se definirán las próximas fases.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  2. 2

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  3. 3 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  8. 8

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El plan 'Coast craft' diseña estrategias para la resiliencia climática de El Carmolí

El plan &#039;Coast craft&#039; diseña estrategias para la resiliencia climática de El Carmolí