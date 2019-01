«Algunas piezas de los Animeros de Caravaca tienen más de 200 años» Julio Guillén Navarro. / lv Julio Guillén Navarro, autor de 'Los Animeros de Caravaca' MINERVA PIÑERO Murcia. Sábado, 26 enero 2019, 11:11

Conocer cómo se afina un guitarro de forma tradicional y aprender a tocar los distintos tipos de seguidillas. Estas son algunas de las propuestas que Julio Guillén Navarro (Albacete, 1982) descubre en 'Los Animeros de Caravaca. Tradición musical y revitalización en las cuadrillas del Sureste español', su último libro. «Esta cuadrilla atesora un patrimonio musical que se puede remontar a los siglos XVII y XVIII», señala el autor, licenciado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Salamanca y doctorado enEtnomusicología por la Universidad de Valladolid. Esta tarde, a las 16.30 horas, presentará su obra en el colegio Virgen de la Candelaria, en la pedanía de Barranda, un encuentro enmarcado dentro de la 41 edición de la Fiesta de las Cuadrillas de la localidad.

-¿Cuál es el origen de la cuadrilla de los Animeros de Caravaca?

-Igual que todas las cuadrillas que proceden de las hermandades de ánimas, surge cuando la Iglesia Católica implantó el culto al purgatorio, lo que quiere decir que las familias podían pagar una cantidad de dinero para que sus difuntos fueran al cielo, para que se celebrasen las misas que les permitirían llegar hasta allí. Esta música se empezó a usar para pedir en la calle y para tocar en las misas, por ejemplo. Así surgieron la mayoría de cuadrillas y animeros de todo el Sureste, recogiendo limosna para las ánimas benditas. Actualmente esto ya no se realiza, claro.

-¿Cuándo comenzaron a sumarse las mujeres a esta cuadrilla?

-En el caso de Caravaca, a partir de 1976. Anteriormente, en las cuadrillas no había casi ninguna mujer.

-¿Qué diferencia a los Animeros del resto de cuadrillas?

-Una particularidad que define a esta cuadrilla es su proceso de recuperación, ya que no fue igual que en otros sitios. También hay que destacar su amplio repertorio y la antigüedad de algunas de sus piezas, que pueden tener incluso más de 200 años de historia. Con sus instrumentos, además, realizan prácticas musicales tradicionales que también tienen entre 150 y 200 años de antigüedad.

-¿A qué prácticas musicales se refiere?

-A la forma de afinar y al hecho de que aún emplean instrumentos antiguos, como es la guitarra mayor. Este instrumento, en concreto, tiene cinco cuerdas dobles. Se encuerda y se afina de la misma forma que se hacía hasta finales del siglo XVIII. En esta cuadrilla, además, tocan con varios tipos de guitarro, otro instrumento de cuerdas dobles que prácticamente ya no se usa. Caravaca es uno de los pocos sitios en los que todavía se conservan estas prácticas, aunque en otras zonas de la Región, como en Lorca, se pueden encontrar cosas parecidas. Los antiguos animeros desaparecieron en el primer tercio del siglo XX.

-¿Cuándo comenzó el proceso de recuperación de esta cuadrilla?

-A mediados de los setenta. Los Animeros de Caravaca de la Cruz fueron el primer colectivo del marco de las cuadrillas del Sureste peninsular en experimentar el proceso de revitalización de su ritual. Un grupo de personas del ambiente universitario fue el que impulsó la música que se hacía en las zonas rurales, en este caso en Moratalla y Caravaca de la Cruz.

-¿Cuántos músicos conforman actualmente esta cuadrilla caravaqueña?

-Entre 20 y 25 músicos; es una cuadrilla numerosa. La edad media es de unos cincuenta años, aunque hay gente de todas las edades. Algunas personas superan los setenta años y otras tienen menos de veinte.

-¿Por qué ha escrito un libro sobre las cuadrillas de Caravaca, siendo de Albacete?

-En 1998, cuando acudí a un encuentro de cuadrillas que se celebró en Nerpio, donde me encontré con muchos grupos de Albacete y Murcia, como son las cuadrillas del Campo de San Juan y Caravaca, me aficioné a esta música. Con el tiempo, aprendí a tocar varios instrumentos. Más tarde, al acabar la Universidad, me planteé realizar un estudio riguroso sobre la música de cuadrillas. Los Animeros de Caravaca fueron el tema de mi tesis doctoral. Después, empecé a darle forma al libro.