La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de JxCat, Carles Puigdemont. EFE

Lo que pierde la Región de Murcia con el bloqueo de Junts a las leyes de Pedro Sánchez

Colectivos expresan su preocupación por las normas que quedan en el alero tras la ruptura entre el partido de Carles Puigdemont y el PSOE

David Gómez

David Gómez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

La Región de Murcia es España. Y como tal, se ve afectada en mayor o menor medida por todo lo que ocurre a escala ... nacional. Por eso el bloqueo de Junts a las principales leyes del Gobierno de Pedro Sánchez tendrá también su incidencia en este territorio. En concreto, el partido de Carles Puigdemont anunció que registrará enmiendas a la totalidad a 23 leyes que el Ejecutivo de PSOE y Sumar tiene presentadas en el Congreso, lo que en la práctica supone una sentencia de muerte. Se libran, por ahora, las normas del ELA, con lo que no peligrarían las ayudas para los enfermos, o de la Economía Social, un sector puntero en la Región. Tampoco está en la lista negra la ley de Fortalecimiento de la Carrera Judicial, a cuya aprobación condicionó el ministro Félix Bolaños que la Región tuviera los nuevos jueces y fiscales que demanda el TSJ.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada
  4. 4 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  8. 8

    Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia
  9. 9

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  10. 10 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lo que pierde la Región de Murcia con el bloqueo de Junts a las leyes de Pedro Sánchez

Lo que pierde la Región de Murcia con el bloqueo de Junts a las leyes de Pedro Sánchez